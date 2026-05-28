La Cámara del Crimen deberá resolver el caso de Marcelo Porcel

La Sala IV deberá evaluar si existen elementos suficientes para sostener la existencia de los hechos investigados y la participación penalmente relevante de Porcel. Además, los jueces deberán analizar si la actual restricción alcanza para neutralizar riesgos procesales o si corresponde avanzar hacia una medida de coerción mayor como la detención.

La Cámara del Crimen deberá resolver dos cuestiones centrales en el caso de Marcelo Porcel : si confirma o modifica el procesamiento y si la situación procesal del imputado amerita una medida de coerción mayor.

La Sala IV deberá evaluar si existen elementos suficientes para sostener la existencia de los hechos investigados y la participación penalmente relevante de Porcel. Además, los jueces deberán analizar si la actual restricción alcanza para neutralizar riesgos procesales o si corresponde avanzar hacia una medida de coerción mayor como la detención.

La investigación sobre Marcelo Porcel comenzó a mediados de 2024, luego de una serie de denuncias de padres y menores que describieron episodios de presuntos abusos sexuales ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario. Con el avance del expediente se incorporaron nuevas denuncias, testimonios y peritajes, mientras la causa permaneció bajo secreto de sumario durante buena parte de la instrucción. Cuando se sumaban diez denuncias recién Porcel fue llamado a indagatoria.

El juez permitió que Porcel comparezca en la audiencia indagatoria de manera remota. La resolución judicial de abril de 2026, en la que fue procesado, sostuvo que existían elementos suficientes para procesar a Porcel por hechos reiterados contra diez menores de 13 años.

De hecho, más allá de los testimonios de los menores, que actualmente tienen entre 17 y 18 años, en un peritaje al teléfono de Porcel se encontraron fotografías capturadas con alguna cámara oculta de los compañeros de sus hijos desnudos, mientras se duchaban en el baño de su domicilio. Los relatos de los menores dan cuenta de que el empresario, accionista de la empresa que les proporcionaba alcohol, les entregaba dinero por tomar y los incentivaba a desnudarse en su oficina a cambio de plata cuando los ahora denunciantes tenían 13 años.

El club radicó una denuncia penal por tres casos de grooming en las divisiones juveniles





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