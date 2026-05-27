La brecha entre el turismo receptivo y emisivo en Argentina se profundizó en abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La brecha entre el turismo receptivo y emisivo en Argentina se profundizó en abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). En ese mes, ingresaron 755.000 visitantes no residentes, lo que implica una caída interanual del 8%.

De estos, los turistas sumaron 463.100, con una baja del 10,6%, y los excursionistas 292.000, un 4,1% menos que en el mismo mes del año anterior. En paralelo, el turismo emisivo mostró un comportamiento inverso. Durante abril, 1.202.300 residentes salieron del país, de los cuales 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas. La mayoría eligió destinos cercanos: Brasil concentró el 28,3% de los viajes, Chile el 16,1% y Paraguay el 12,3%.

El sistema de pasajes gratuitos para personas con discapacidad en micros de larga distancia fue modificado a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. A partir de ahora, las empresas de transporte deben absorber el costo de los boletos gratuitos, mientras que la gratuidad del boleto sigue siendo vigente para personas con discapacidad registradas, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños con cáncer.

La normativa establece que las empresas deben garantizar el traslado gratuito entre el domicilio y el destino requerido, e incluso puede incluir un acompañante si así lo indica el certificado





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