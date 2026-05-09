La bebida que parece saludable pero podría dañar el hígado

Según los especialistas, una de las bebidas que suele percibirse como saludable pero que podría dañar el hígado son los jugos de frutas industrializados promocionados como “naturales”. Aunque muchas veces se destacan por su aporte de vitamina C, es importante revisar toda la información nutricional antes de consumirlos con frecuencia. Otra alternativa más recomendada son las frutas frescas, los jugos exprimidos de manera natural y el agua.

Muchas personas asocian el cuidado del hígado únicamente con reducir o evitar el consumo de alcohol, pero los especialistas remarcan que existen otros hábitos cotidianos que también pueden afectar su funcionamiento.

Según Lee F. Peng, jefe de gastroenterología y hepatología en Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, no solo el alcohol puede dañar la salud hepática. Existen distintos alimentos, bebidas, medicamentos y suplementos que también tienen el potencial de generar daño en el hígado si se consumen de manera frecuente o en exceso. También las personas que no consumen alcohol pueden desarrollar enfermedades hepáticas





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