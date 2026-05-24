La organización criminal, integrada por ciudadanos chilenos, se movía por distintas ciudades bonaerenses y utilizaba vehículos para trasladarse sin levantar sospechas. Los delincuentes también rentaban habitaciones de hotel que funcionaban como bases operativas o 'casas de seguridad'.

La banda que robó a la familia de Juan Martín del Potro actuaba con un modus operandi similar al utilizado en Estados Unidos . La organización criminal, integrada por ciudadanos chilenos, se movía por distintas ciudades bonaerenses y utilizaba vehículos para trasladarse sin levantar sospechas.

Los delincuentes también rentaban habitaciones de hotel que funcionaban como bases operativas o 'casas de seguridad'. La investigación ahora intenta determinar si la banda participó en otros robos de alto perfil en la Argentina y si existía una estructura regional dedicada a detectar víctimas vinculadas al deporte y al espectáculo. Entre las víctimas hay deportistas de elite como Travis Kelce, novio de la cantante Taylor Swift, y otros atletas profesionales que habían sido objeto de ataques similares en Estados Unidos.

La causa empezó el 15 de mayo, cuando Patricia Lucas, madre del extenista, denunció que delincuentes habían ingresado a su propiedad entre las 17 y las 19 horas. Con el avance de la investigación, la DDI de Azul y la Fiscalía N°16 reconstruyeron el funcionamiento de la banda y identificaron el vehículo utilizado en el golpe: un Chevrolet Astra bordó.

A partir de una infracción de tránsito registrada en la Ciudad de Buenos Aires, los investigadores llegaron hasta un ciudadano chileno con antecedentes y pedido de captura internacional. La modalidad coincidía con la utilizada por bandas que actuaron en Estados Unidos contra figuras del deporte profesional. Según la acusación federal estadounidense, el grupo aprovechaba especialmente los momentos en que los atletas estaban fuera de sus casas por competencias o viajes.

Así fueron vinculados robos a estrellas como Travis Kelce, novio de la cantante Taylor Swift, y otros atletas profesionales que habían sido objeto de ataques similares en Estados Unidos. Los delincuentes fueron detenidos luego del asalto en la casa de la familia de Juan Martín del Potro en Tandil.

La investigación ahora intenta determinar si la banda participó en otros robos de alto perfil en la Argentina y si existía una estructura regional dedicada a detectar víctimas vinculadas al deporte y al espectáculo





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