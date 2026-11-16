La Bancaria define aumento salarial vinculado a inflación de octubre

La Asociación Bancaria oficializó la suba salarial para noviembre basada en la inflación de octubre, garantizando el poder adquisitivo del sector con ajustes automáticos.

La Asociación Bancaria ha oficializado la actualización salarial correspondiente al mes de noviembre, un ajuste que se fundamenta estrictamente en los datos oficiales de inflación de octubre. Este movimiento busca garantizar el poder adquisitivo del sector financiero, asegurando que los ingresos de los trabajadores no se erosionen ante la coyuntura económica actual.

Detalles del ajuste y montos actualizados

La organización gremial ha detallado que la mejora salarial será de aplicación universal para todas las remuneraciones mensuales, abarcando tanto las brutas como las normales, habituales y totales. Esta categoría incluye tanto los componentes remunerativos como los no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales que forman parte de la estructura de pago del sector. El objetivo es integrar todas las variables de ingresos en un solo mecanismo de actualización.

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Los datos específicos revelan un incremento en la categoría inicial, que pasa de 2.275.519,25 a 2.325.227,20. Este monto base sirve como referencia para el resto del escalafón, ya que la remuneración va subiendo progresivamente según la antigüedad y el puesto de cada empleado. Además, a estos sueldos base se deben sumar una serie de asignaciones y beneficios adicionales, como el arqueo de caja, bonificaciones por antigüedad y certificados de títulos de estudios, entre otros conceptos.

Mecanismo de pago y automatización del sistema

Es fundamental destacar que el acuerdo alcanzado entre La Bancaria y los representantes de las cámaras privadas y públicas, incluyendo ABAPPRA, ADEBA y ABA, junto con el Banco Central, no requiere la homologación de la secretaría de Trabajo ni del ministerio de Capital Humano para ser ejecutado. Esta característica procedural permite que los incrementos de los haberes se apliquen en tiempo y forma, operando casi de manera automática debido a la confianza y el marco establecido entre las partes involucradas.

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La entidad sindical ha especificado que, dado que el dato de inflación ya es conocido, se debe proceder al pago inmediato de la diferencia correspondiente al periodo anterior. A partir de este momento, la actualización salarial continuará vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC hasta el próximo pago programado en 2027. Esta modalidad asegura una continuidad en el proceso de ajuste sin necesidad de renegociaciones constantes por cada mes.

Defensa de derechos en contexto de reforma laboral

Pedro Palazzo, representante de la organización, ha reiterado públicamente que esta medida demuestra el compromiso de la institución con sus afiliados en un momento complejo para el mundo laboral. Bajo su afirmación, se garantiza que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen protegiendo sus ingresos, especialmente en medio de una reforma laboral que la organización considera que afecta negativamente los derechos de los empleados.

Palazzo ha subrayado que, más allá de las circunstancias macroeconómicas, el sindicato está comprometido en defender tanto los puestos de trabajo como los niveles salariales para evitar cualquier pérdida de poder adquisitivo. Este posicionamiento estratégico busca blindar al sector contra las presiones inflacionarias y las posibles modificaciones legislativas que podrían perjudicar a la categoría.

Perspectivas y próximas reuniones sindicales

Para el mes de diciembre, se aplicará la misma modalidad de subas salariales que se ha utilizado hasta el momento. Este proceso consistirá en ajustes automáticos una vez que se difunda el índice inflacionario oficial correspondiente al mes anterior. Este sistema ha demostrado ser eficiente para mantener la estabilidad de los ingresos sin interrupciones operativas significativas.

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La entidad ha comunicado oficialmente que está prevista una reunión para mediados de enero con los representantes de la banca pública y privada. El objetivo principal de este encuentro será analizar la marcha económica y evaluar la viabilidad de continuar con este esquema de mejoras salariales que se ha aplicado con éxito en los últimos años, asegurando así la transparencia en las negociaciones futuras.