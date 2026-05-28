La búsqueda de técnico en Racing: Zubeldía descartado y el misterio del "tapado"

Racing Club afina su búsqueda de director técnico tras la salida de Eduardo Coudet. Con Luis Zubeldía fuera de discusión por su continuidad en Fluminense y Hernán Crespo perdiendo terreno, la dirigencia prioriza la calma y evita apresurarse en una decisión clave. Se analizan opciones libres y se especula con un candidato sorpresa conocido solo por Diego Milito y Sebastián Saja.

La Acadé, como se conoce popularmente a Racing Club , se encuentra en un momento crucial de su proceso de selección de director técnico para reemplazar a Eduardo Coudet, conocido como Costas.

La dirigencia del club de Avellaneda está llevando a cabo una búsqueda meticulosa y consciente de la trascendencia de la decisión, evitando a toda costa lo que consideran el "pecado capital" de apurarse. El candidato que en principio reunía un consenso mayoritario era Luis Zubeldía, un técnico argentino que actualmente dirige en Brasil, específicamente en el Fluminense.

Sin embargo, esa opción ha quedado prácticamente descartada. El miércoles por la noche, el Fluminense de Zubeldía avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que selló la mínima chance que existía, ya que el entrenador no tiene intención de dejar el club brasileño en este momento. Otro nombre que sonó con fuerza fue el de Hernán Crespo, exdelantero de la selección argentina y con experiencia como técnico.

Según fuentes cercanas a Crespo, su llegada a Racing es considerada "casi imposible". Desde el club, por su parte, confirman que no es la primera opción en la lista. El hecho de que Crespo actualmente esté sin trabajo no fue suficiente para que la dirigencia acelerara por él, lo que indica que hay otros factores en juego más allá de su disponibilidad inmediata.

Esto último es un punto clave en la estrategia de búsqueda del club: han jurado no contratar a ningún entrenador que esté vinculado con otro equipo en este momento, lo que reduce significativamente el abanico de candidatos posibles. Entre los nombres que han sido evaluados pero que ya no son viables se encuentran Martín Demichelis, quien recientemente renovó su contrato con el Mallorca de España, y Nicolás "Nico" Diez, un entrenador joven que ha mostrado interés en dirigir a la Academia pero que está actualmente vinculado a Argentinos Juniors.

También se mencionó a Martín Anselmi, pero su candidatura fue rápidamente descartada. En los pasillos del club se especula con la existencia de un "tapado", un candidato sorpresa cuyo nombre solo conocerían el manager deportivo Diego Milito y el también exjugador Sebastián Saja. La presión por encontrar al sucesor ideal es alta, pero la directiva prefiere la paciencia a un error que pueda costar caro en el futuro deportivo de la institución.

Mientras tanto, el plantel, liderado por figuras como Chirola Romero, intenta sobreponerse a la partida de Costas y se mantiene enfocado en los objetivos deportivos inmediatos





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