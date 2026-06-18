La Auditoría General de la Nación denuncia un panorama crítico en las líneas San Martín y Sarmiento

La Auditoría General de la Nación (AGN) y los gremios del sector denuncian un panorama crítico en las líneas San Martín y Sarmiento, que evidencia la desinversión del gobierno de Javier Milei a pesar de la emergencia decretada hace dos años.

La Auditoría General de la Nación (AGN) y los gremios del sector denuncian un panorama crítico en las líneas San Martín y Sarmiento, que evidencia la desinversión del gobierno de Javier Milei a pesar de la emergencia decretada hace dos años.

En un reciente informe de 225 páginas, la AGN advirtió fallas en los mecanismos de control del mantenimiento y las prácticas operativas del Tren San Martín, servicio que conecta Retiro con Pilar y que es utilizado por cerca de 30 millones de pasajeros al año. La auditoria que abarca 2024 alertó un aumento del 72% del total de accidentes en relación con el 2023, siendo para el caso de 'Colisiones y choque' del 50% y 'Descarrilamientos' del 150%.

El dato relevante es que los accidentes por fallas técnicas escalaron un 400% y fueron las principales causantes de los choques, semi choques y descarrilamientos sucedidos. Entre estos accidentes, el choque entre trenes de mayor gravedad fue el ocurrido en la Línea San Martín el 10 de mayo de 2024, que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la CNRT y Trenes Argentinos Operaciones, se debió al incumplimiento de prácticas operativas, reveló el informe de la AGN.

Así, la AGN concluyó que la gestión del control del mantenimiento y las prácticas operativas realizadas a la Línea San Martín por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la supervisión de la Secretaría de Transporte 'mostraron debilidades en su programación, ejecución y seguimiento'. Eso -advierte el informe- incidió 'en el estado del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, en el riesgo de la seguridad ferroviaria, y en el deterioro de la calidad del servicio para el usuario'.

En la declaración de emergencia ferroviaria que decretó hace dos años, el gobierno de Milei anunció una inversión de casi 1400 millones de dólares adicionales para el sistema ferroviario nacional. Pero en los gremios del sector sostienen que ni siquiera se destinó un tercio de ese monto en estos dos años. El riesgo de chocar es cada vez más grande. El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada.

La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores. De acuerdo a datos de la Unión Ferroviaria, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 101 descarrilamientos, lo que representa un incremento del 30% respecto del mismo periodo de 2025.

'El riesgo de chocar es cada vez más grande. El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores', dijo el secretario general de la Unión Ferroviaria Línea Sarmiento, Rubén 'Pollo' Sobrero, que agregó: 'Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Milei'.

En ese contexto, la sección GBA Oeste de la Unión Ferroviaria envió una nota a las autoridades denunciando el estado crítico de degradación detectado en la infraestructura de las vías del tendido ferroviario de la línea Sarmiento, servicio que va desde Moreno hasta Once. Ahí, la Unión Ferroviaria alertó un 'peligro inminente de descarrilamiento' del servicio que va desde Moreno hasta Once, al advertir rieles fisurados o deformados, degradación de juntas, falta de pernos, acumulación de residuos y durmientes podridos.

En La Fraternidad, en tanto, denunciaron semanas atrás una disminución del 30% promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos, mientras que, en lo relativo a los servicios de carga, apuntaron contra 'lo deplorable de la prestación de servicios' y expusieron un promedio de 'tres descarrilamientos diarios'. Ahora revelan que Adorni se gastó 8 millones en sábanas de luj





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