La asunción de Ávila: más que un acto gremial

La asunción de Ávila como secretario general del sindicato petrolero chubutense se convirtió en un evento de gran magnitud que reunió a importantes figuras del mundo empresarial, político y sindical. La amplia convocatoria reflejó la influencia y capacidad de articulación del líder gremial, quien busca mantener la influencia del sindicato en un contexto de transformaciones para la industria energética.

La asunción de Ávila como secretario general del sindicato petrolero chubutense se convirtió en mucho más que un acto gremial. La demostración de volumen político y territorial desde una de las principales cuencas hidrocarburíferas del país reunió a dirigentes sindicales, empresarios petroleros, referentes del peronismo y al gobernador de la provincia.

Ávila asumió formalmente su cuarto mandato consecutivo tras haber sido reelecto en diciembre de 2025 con más del 80% de los votos. Junto a él también asumieron intendentes de la región y representantes de las principales compañías petroleras que operan en la cuenca. La amplitud de la convocatoria no pasó inadvertida en el sector energético, ya que el sindicato petrolero chubutense representa a uno de los actores con mayor capacidad de influencia dentro de la industria hidrocarburífera argentina.

La presencia simultánea de referentes de la CGT, dirigentes peronistas de distintas vertientes y empresarios petroleros reflejó además la capacidad de articulación que conserva Ávila, quien combina la conducción gremial con su banca como diputado nacional. La continuidad de Ávila al frente del sindicato llegó respaldada por un contundente resultado electoral. En los comicios realizados en diciembre pasado, un resultado que le permitirá encabezar la organización durante un nuevo período de cuatro años.

Durante el acto, distintas figuras destacaron el peso del gremio dentro de la actividad petrolera nacional. Desde la conducción de la CGT remarcaron el papel de las organizaciones sindicales en la defensa del empleo y el desarrollo productivo, mientras que el gobernador Torres destacó el rol del sindicato en la representación de los trabajadores de una actividad estratégica para la economía nacional.

La nueva comisión directiva quedó conformada con Ávila como secretario general y Mongilardi como tesorero, en una estructura que buscará sostener la influencia del gremio en un contexto de transformaciones para la industria energética. Durante su intervención, Mongilardi vinculó la actividad petrolera de Chubut con el desarrollo energético del país y planteó como objetivo central la defensa del empleo y el fortalecimiento institucional del sindicato.

El foco en la preservación de las fuentes laborales y la continuidad de la actividad en la región. Ante más de mil afiliados e invitados, el dirigente ratificó que el gremio mantendrá una agenda centrada en el empleo, la producción y la defensa de los trabajadores petroleros.

La foto final dejó una imagen poco habitual en el escenario político actual: empresarios energéticos, referentes sindicales nacionales, dirigentes peronistas, autoridades provinciales y líderes gremiales compartiendo un mismo acto en una provincia que sigue siendo una pieza clave dentro del mapa hidrocarburífero argentino





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