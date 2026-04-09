La Anónima absorbe a Grupo Libertad y anuncia recortes laborales

La adquisición de parte de la estructura de Grupo Libertad por La Anónima genera incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados, con recortes previstos en el área administrativa. El acuerdo incluye la transferencia de hipermercados y un centro de distribución, pero también la posibilidad de despidos y la reestructuración de la plantilla.

La decisión de La Anónima de adquirir parte de la estructura de Grupo Libertad ha generado una ola de incertidumbre entre los empleados de la segunda, especialmente en el área administrativa, donde se prevén recortes. Se espera que la operación de los locales, que pasarán a manos de La Anónima a partir de la primera semana de junio, implique ajustes significativos en la plantilla.

El acuerdo de traspaso incluye doce hipermercados ubicados en diversas provincias del país, lo que ha generado preocupación sobre el destino de los 1.800 puestos de trabajo asociados a estas sucursales. Las estimaciones iniciales sugieren la posible eliminación de alrededor de 200 empleos, lo que ha intensificado la inquietud entre los trabajadores y sus representantes. Además, se contempla la posibilidad de que dos sucursales adicionales de Grupo Libertad, no incluidas en la adquisición por La Anónima, sean vendidas a terceros o directamente cesen sus operaciones, lo que podría aumentar el impacto en el empleo. El acuerdo entre ambas cadenas establece el traspaso de aproximadamente 1.600 empleados, garantizando la continuidad laboral y el respeto a las condiciones ya establecidas, aunque con la salvedad de que los cambios se realizarán de manera voluntaria. Sin embargo, la intención de La Anónima de integrar las nuevas sucursales a su estructura administrativa existente, que ya cuenta con unos 400 empleados, sugiere que los recortes son inevitables. Las negociaciones entre ambas empresas y las autoridades laborales de las provincias afectadas serán cruciales para definir los detalles de los ajustes y mitigar el impacto en los trabajadores.\El acuerdo entre La Anónima y Grupo Libertad involucra sucursales distribuidas en varias provincias, incluyendo Tucumán, San Juan, Salta, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Misiones, además del centro de distribución operado por Grupo Libertad. La transición laboral se realizará de manera voluntaria, respetando la antigüedad y las condiciones laborales preexistentes. A pesar de estas garantías, la reestructuración prevista en el área administrativa, especialmente en las sucursales adquiridas por La Anónima, genera preocupación entre los empleados. Se anticipan despidos entre aquellos que se dedican al vínculo con proveedores, contabilidad y gestión de personal, ya que La Anónima buscará optimizar la estructura administrativa para integrar las nuevas operaciones. Grupo Libertad, por su parte, deberá definir el futuro de los hipermercados de Mendoza y Resistencia, que no fueron adquiridos por La Anónima. Aunque siguen operando bajo el control de Grupo Calleja, podrían ser objeto de venta en el futuro. El comunicado emitido por Grupo Libertad asegura la continuidad laboral de los empleados que se trasladan a La Anónima, garantizando una transición ordenada. Asimismo, el grupo salvadoreño enfatiza su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio inmobiliario a través del fortalecimiento de los Centros Comerciales Paseo Libertad, lo que indica un cambio de enfoque en sus operaciones en Argentina.\La adquisición de los hipermercados por parte de La Anónima se interpreta como un cambio de estrategia de la empresa, que recientemente implementó despidos en la provincia de La Pampa. Según informes del gremio, las ventas en las sucursales de Santa Rosa han experimentado una disminución significativa, lo que obligó a la empresa a reducir su plantilla. La situación financiera de La Anónima refleja las dificultades del sector, impulsadas en parte por la caída del consumo y la competencia en el mercado. En este contexto, los recortes en el área administrativa se perciben como una medida para optimizar los costos y mejorar la eficiencia en las nuevas sucursales. La venta de los hipermercados no implica la salida del grupo Calleja de Argentina, que tiene como objetivo consolidar su negocio inmobiliario en el país. Los empleados afectados por los recortes ya han sido notificados por Grupo Libertad y se les ha asegurado el cumplimiento de los plazos de preaviso y el pago de las indemnizaciones conforme a la legislación laboral. La combinación de factores como la optimización de la estructura administrativa de La Anónima y la situación económica del sector explican la decisión de implementar los recortes, que buscan asegurar la viabilidad de las operaciones en un mercado desafiante





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