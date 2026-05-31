La Albiceleste parte en chárter a Kansas City con la ilusión de la cuarta estrella mundialista

La selección Argentina emprende su viaje a Kansas City para el Mundial 2026. Lionel Scaloni lidera al equipo que busca la cuarta estrella, mientras jugadores y simpatizantes celebran la despedida en Ezeiza y se anticipan las primeras fotos en suelo estadounidense.

La querida Albiceleste ha emprendido su travesía hacia el Mundial de 2026 con un vuelo chárter que la dirige a Kansas City , Estados Unidos, y con él se aviva la ilusión de conseguir la tan ansiada cuarta estrella mundial.

A bordo del avión se encuentra el entrenador Lionel Scaloni, quien lidera el cuerpo técnico y se encuentra también como figura representativa del plantel en esta nueva etapa internacional. Junto a él viajan los jugadores que formaron parte del grupo que conquistó el tercer puesto en el último Mundial, así como los convocados que se sumarán a la concentración en terreno americano desde distintas ciudades del país.

En la lista están los guardametas Gerónimo Rulli y el capitán del arco argentino, el veterano Emiliano Martínez, mientras que en la defensa viajan figuras como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, que también puede desempeñarse como mediocampista defensivo. En el medio campo se encuentran Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Valentín Barco y el talentoso Giovani Lo Celso, mientras que en la delantera se agregan Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González y la joven promesa Giuliano Simeone, quien ha sido invitado a incorporarse a la concentración una vez termine su pase por el fútbol juvenil.

Horas antes de la partida, el predio de Ezeiza se ha convertido en punto de encuentro para los fieles seguidores que buscan despedir a sus ídolos con un saludo o una fotografía. Los fanáticos aglomeran el área de embarque, esperando capturar un instante que recuerden la pasión que sienten por su selección y la esperanza de volver a ver a la Albiceleste levantar un nuevo trofeo.

En la entrevista concedida antes del viaje, Scaloni remarcó la importancia de mantener la tradición ganadora de Argentina en los mundiales.

"La Selección siempre ha sido protagonista, y queremos seguir intentando. Lo esencial es que la gente se identifique con el equipo, que vea que jugamos con nuestra identidad, atacando al rival y defendiendo con solidez", afirmó el técnico.

Además, subrayó el objetivo de generar alegría en un país que a menudo atraviesa momentos difíciles: "Queremos dar una alegría a la gente, que muchas veces no la pasa bien, y que una victoria los haga sonreír. Este es un sueño, y cuando llegue el momento de regresar, lo lamentaré si no lo logramos". El plan está trazado: el avión despegará el sábado a medianoche, marcando el inicio del viaje oficial.

El domingo se esperan las primeras imágenes oficiales de la Scaloneta pisando suelo estadounidense, momento que será capturado por los medios y compartido en redes sociales, avivando la expectación de los aficionados a nivel mundial. Con una plantilla equilibrada entre experiencia y juventud, y bajo la dirección de un técnico que ha sabido combinar disciplina táctica con libertad creativa, la Selección Argentina parte con la convicción de que el sueño de la cuarta estrella está más cerca que nunca





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