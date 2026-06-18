La agroindustria lidera la liquidación de dólares con récord en el primer cuatrimestre de 2026

El complejo oleaginoso y cerealero impulsó la balanza comercial argentina con 7.590 millones de dólares. Junto con energía y minería, alcanzaron un récord de 17.605 millones, mientras otros sectores redujeron sus déficits.

La agroindustria lideró la liquidación neta de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 8.6%. El complejo oleaginoso y cerealero fue el principal sostén de la balanza comercial argentina, generando 7590 millones de dólares en el inicio del año.

En conjunto, las operaciones de los principales complejos agroindustriales totalizaron un ingreso neto de 12.037 millones de dólares, ubicándose 948 millones por encima del valor de 2025 y consolidándose como el cuarto mayor registro histórico para este período desde al menos 2003. Si bien no alcanzó los picos de 2021 y 2022 -cuando los precios internacionales de los commodities agrícolas eran excepcionalmente altos-, este desempeño fortalece directamente la cuenta corriente cambiaria del Banco Central de la República Argentina.

Los especialistas Bruno Ferrari y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario, señalan que la agroindustria, junto con la energía y la minería, fueron las únicas actividades que registraron saldo positivo en la liquidación neta de divisas por comercio exterior de bienes durante los primeros cuatro meses del año. El rubro alimentos, bebidas y tabaco aportó 3236 millones de dólares, con una mejora interanual de 902 millones.

Agricultura, ganadería y otros sectores primarios sumaron 1211 millones, el valor más alto de la serie estadística para este período. Por otro lado, la mayoría de los sectores económicos presentaron déficits netos, aunque estos se redujeron respecto a 2025.

El sector de maquinaria y equipo recortó su déficit un 20% hasta 1411 millones negativos; la industria química, del caucho y el plástico cayó 12% hasta 1670 millones negativos; y la industria automotriz redujo su saldo negativo un 52%, hasta 1815 millones. El comercio general tuvo un déficit de 1820 millones (7% menos) y el resto de los sectores demandó 2232 millones (caída del 29%).

El informe destaca que la reducción de los déficits sectoriales se explica por una mayor liquidación de dólares por cobros de exportaciones y una disminución en los pagos de importaciones de insumos y bienes terminados. En el plano interno de las cadenas del campo, el complejo oleaginoso y cerealero explicó cerca de dos tercios del total agroindustrial, pese a una leve contracción del 3.6% respecto a 2025.

Otros datos relevantes incluyen el récord de exportaciones de cítricos agrios, que crecieron 36% en valor y alcanzaron el máximo de los últimos 20 años, y el dinamismo de la zafra azucarera, con más de 1.7 millones de toneladas de molienda. En conjunto, la agroindustria, energía y minería aportaron un récord de 17.605 millones de dólares al país, consolidándose como el motor principal de la entrada de divisas en un contexto donde la mayoría de los sectores aún registran saldos negativos en el balance comercial de bienes





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