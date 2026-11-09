La AFA saluda al Papa León XIV y ajusta la agenda del Clausura por su visita

La AFA oficializa la bienvenida al Papa León XIV en Argentina. El torneo Clausura sufre alteraciones por seguridad. Detalles del calendario y reacciones.

La Asociación del Fútbol Argentino, bajo la presidencia de Claudio Tapia, ha emitido un comunicado oficial dando la bienvenida al Papa León XIV durante su estancia en Argentina. Este gesto institucional coincide con la modificación de los horarios de la última fecha del Torneo Clausura, una decisión motivada exclusivamente por los estrictos protocolos de seguridad necesarios para la protección del Sumo Pontífice.

Comunicado oficial y contexto de la llegada

El texto difundido por la entidad rectora del fútbol nacional inicia con un mensaje de bienvenida en nombre de Tapia y de toda la familia futbolística. La institución reconoce que Argentina recibe al Santo Padre con un sentido de especial significado para el país y para millones de personas que encuentran en sus palabras un espacio de encuentro, reflexión y esperanza.

Also read Papa Leon XIV transforma la marginalidad de Casavalle en foco pastoral en Montevideo

Este saludo formal se produce en el marco del viaje apostólico por la región que el Pontífice lleva a cabo desde el domingo 8 de noviembre. Su recorrido comenzó en Uruguay y concluirá en Perú, pasando por diversas localidades del interior y la Capital Federal.

Ajustes en el calendario deportivo local

La presencia del líder religioso ha obligado a la AFA a alterar la disputa programada para la última fecha del Clausura. Las autoridades deportivas priorizaron la estabilidad pública y la logística de seguridad por encima de la competitión inmediata, demostrando la magnitud del evento internacional que se desarrolla en el territorio nacional.

Advertisement

Estas modificaciones reflejan la flexibilidad requerida en los calendarios competitivos cuando coinciden con grandes eventos de naturaleza social y religiosa de talla mundial, afectando directamente a clubes y ligas locales que debieron adaptar sus cronogramas.

Reacciones y simbología futbolística

Durante su itinerario, el Papa León XIV ha mantenido un acercamiento notable con la cultura local, incluyendo vínculos con el deporte. Recibió una camiseta del equipo de La Plata en su recorrido por el Cottolengo Don Orione, un acto que resonó entre los aficionados y destacó el profundo arraigo del pontificado con la pasión deportiva argentina.

En medio de la multitudinaria misa en la Ciudad de Buenos Aires, con casi dos millones de fieles congregados en las calles, se aprovechó el momento para recordar al Papa Francisco, reconocido hincha de San Lorenzo y fiel seguidor del fútbol nacional, estableciendo un puente generacional en la historia del Vaticano.

Agenda detallada y próximos pasos

La agenda oficial incluye encuentros estratégicos para este lunes 9. A las 16:10 se prevé el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Posteriormente, a las 17:30, Tapia y otras autoridades seguirán de cerca la reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Advertisement

La jornada continuará a las 18:45 con la Celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana, asistida por el Episcopado argentino y los equipos sinodales. El martes 10 de noviembre el itinerario se desplazará a Córdoba con la llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Las actividades en Córdoba contemplarán un encuentro con el clero y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción a las 15:15, y una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles a las 20:15. La estadía culminará el miércoles 8:00 con la visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Devoto y la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza a las 13:30.