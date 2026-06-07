La activista Martha Pelloni subraya la importancia de la educación para frenar la violencia de género

Martha Pelloni, activista en la lucha contra la violencia de género, subraya la urgencia de educar a la sociedad y reclamarle al Estado que actúe para prevenir y erradicar este problema. Además, plantea la importancia de articular con las instituciones del Gobierno y exigir abogados defensores de los niños en casos de violencia contra los menores.

En una entrevista en El corresponsal por TN, la activista Martha Pelloni subrayó la importancia de la educación para frenar la violencia de género . Al advertir sobre la urgencia de educar a la sociedad y reclamarle al Estado que actúe, Pelloni afirmó que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el síntoma de que el mundo ‘está roto’.

Cada día nos enteramos de la desaparición de un varón, de una nena. Algunos se encuentran, otros aparecen muertos. Para ella, este problema no solo debe prevenirse con la educación, sino que la sociedad tiene el derecho y la necesidad de reclamarle al Estado que actúe.

En este sentido, alentó a las organizaciones civiles y sociales a ‘Ir a los consejos locales de familia que tienen que funcionar, por lo menos para escuchar a esa madre, a ese padre, a esa adolescencia’. Además, Pelloni describió las fallas que hay en el Estado en cuanto a las demoras en la Justicia y propuso una respuesta organizada: ‘Hay que articular con las instituciones del Gobierno que no funcionan para poder mostrar los derechos, exigir abogados defensores de los niños.

Esto es de ley’. Y, de nuevo, ¿qué podemos hacer como sociedad con la Policía cuando no nos responde nuestras denuncias? Para Pelloni, la violencia que destruyó la vida de Vega no es solo el femicidio, sino que es parte de un fenómeno más amplio y más profundo. Tanto los padres como los docentes tienen una gran responsabilidad.

‘Hay que educar a la sociedad y a las instituciones’ porque ‘la familia y la educación son los pilares’, señaló





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