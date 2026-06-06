La Academia Nacional de Periodismo denuncia una campaña de agravios de Javier Milei contra la prensa

En un comunicado por el Día del Periodista, la Academia Nacional de Periodismo acusó al presidente Javier Milei de liderar una campaña de descalificaciones e intimidación contra la prensa, que incluye ataques verbales, presiones judiciales y carpetazos, y advirtió sobre el riesgo de autocensura. La entidad responsabilizó al gobierno por cualquier acto de violencia contra periodistas y pidió a la Justicia y a la oposición que protejan la libertad de expresión.

La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el marco del Día del Periodista en el que denuncia una campaña sistemática de agravios e intimidaciones contra la prensa, impulsada principalmente por el presidente Javier Milei y altos funcionarios de su gobierno.

La entidad señala que el jefe de Estado, lejos de ser un mero portavoz, es la voz más importante en esta campaña, con un discurso que contiene reiteradas descalificaciones hacia los periodistas, a quienes suele referirse en términos denigrantes. Subraya que estos ataques verbales se complementan con acciones concretas que buscan limitar el trabajo periodístico, como presiones judiciales y carpetazos, e incluso generan un clima de temor que puede derivar en autocensura.

La Academia advierte que el gobierno es responsable de cualquier acto de violencia que afecte a los comunicadores, dado que los periodistas no cuentan con custodia policial para su protección, a diferencia de los funcionarios públicos. Asimismo, solicita a la Justicia que no avale medidas que pudieranser restrictivas para la libertad de prensa, y hace un llamado a los dirigentes de la oposición para que defiendan de manera firme y sin oportunismo las libertades constitucionales, recordando que las agresiones a la prensa son siempre reprobables, sin importar su origen político





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