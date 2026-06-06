Lázaro Báez, santacruceño, sufre un cuadro severo de pulmonía y es internado de urgencia en el penal de Ezeiza

El santacruceño, Lázaro Báez, ha tenido que ser internado de urgencia en el penal de Ezeiza por un cuadro severo de pulmonía. La noticia se ha dado a conocer después de que su estado de salud empeorara en las últimas horas. Aunque no hay información oficial sobre su estado de salud, su abogada ha confirmado que lleva arrastrando diversos problemas de salud desde hace tiempo y que su estado general se ha vuelto alarmante.

El santacruceño, Lázaro Báez , sufrió un cuadro severo de pulmonía y su estado empeoró en las últimas horas . Había que internarlo de urgencia por una complicación pulmonar.

Aunque no hay información oficial sobre su estado de salud, su abogada confirmó que lleva arrastrando diversos problemas de salud desde hace tiempo y que su estado general se ha vuelto alarmante. El empresario de 75 años se encontraba en el penal de Ezeiza cuando tuvo que ser trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza con un 'severo cuadro respiratorio'.

Báez viene arrastrando una serie de afecciones previas: diabetes, hipertensión, bronquitis recurrente y hemorragias digestivas, que su defensa denuncia que se agravaron tras su detención en Ezeiza. Durante el año pasado, el juez federal rechazó el pedido de prisión domiciliaria, pero dispuso distintos estudios cardiológicos del empresario y avaló el traslado a Ezeiza por su infraestructura sanitaria, incluyendo el Hospital Penitenciario Central





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