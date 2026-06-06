Lázaro Báez permanece en Ezeiza: su salud crítica vuelve a ser motivo de debate judicial

El empresario condenado por la "Ruta del Dinero K" se encuentra internado en el penal de Ezeiza tras una grave neumonía y múltiples problemas de salud. Su defensa exige prisión domiciliaria mientras el poder judicial evalúa la situación.

Lázaro Báez , el empresario argentino que fue condenado a 15 años de prisión por su participación en los escándalos conocidos como "Ruta del Dinero K" y "Vialidad", continúa cumpliendo su pena en el Penal Federal I de Ezeiza.

Desde su ingreso al centro penitenciario, la salud del detenido ha sido objeto de constantes alertas por parte de sus abogados, quienes sostienen que su condición física es extremadamente delicada. Según el informe presentado por la defensa, Báez padece diabetes, hipertensión arterial, bronquitis crónica y una enfermedad del colon que le provoca hemorragias digestivas.

Además, recientemente se le diagnosticó una severa neumonía que requirió su internación de urgencia en la unidad hospitalaria del penal. La abogada Yanina Nicoletti, quien lleva la defensa del empresario, describió el panorama como "desesperante": "Comparte un baño con otras diez personas, es diabético, asmático, no socializa, y hace apenas unos días sufrió un fuerte cuadro respiratorio que lo llevó al Hospital de Río Gallegos; ahora, tras su traslado a Ezeiza, se ha descompuesto nuevamente".

Estas declaraciones fueron realizadas el 25 de septiembre del año pasado, y reiteran la petición de la defensa para que se le conceda la prisión domiciliaria debido a su "avanzado deterioro". La solicitud de la defensa ya había sido considerada el año pasado, cuando el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó un hábeas corpus a favor del empresario, argumentando que las condiciones de detención no habían agravado su estado de salud.

No obstante, Vázquez ordenó la realización de estudios cardiológicos en hospitales locales y dispuso el traslado de Báez al penal de Ezeiza, señalando que el recinto de la Unidad 15 de Río Gallegos, al que la defensa había calificado como "leonera", carecía de los requisitos mínimos para una detención prolongada. El informe de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal respaldó la decisión al recomendar el alojamiento de Báez en el complejo penitenciario de Ezeiza, donde cuenta con el Hospital Penitenciario Central I y el Hospital Zonal de Ezeiza para atender cualquier requerimiento médico.

Actualmente, el empresario se encuentra internado en estas instalaciones, bajo constante vigilancia médica. La situación de Báez ha reavivado el debate sobre los derechos de los presos con problemas de salud graves y la capacidad del sistema penitenciario para garantizar una atención adecuada.

Organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores han exigido que se evalúe de forma independiente el estado de salud del detenido y se consideren alternativas como la prisión domiciliaria, siempre que se cumplan los criterios de riesgo y de no fuga. Por otro lado, los sectores judiciales y de seguridad argumentan que la gravedad de los delitos cometidos por Báez y su vínculo con la corrupción a gran escala justifican su permanencia en el centro penitenciario, pese a las complicaciones sanitarias.

En este contexto, la corte federal se mantiene atenta a cualquier nuevo recurso que la defensa pudiera presentar, mientras que el penal de Ezeiza continúa obligando al recluso a compartir instalaciones con otros internos, lo que, según los abogados, aumenta el riesgo de contagios y empeora su cuadro respiratorio. La cuestión sigue abierta y se espera que las próximas decisiones judiciales definan si Lázaro Báez podrá beneficiarse de la prisión domiciliaria o seguirá cumpliendo su condena en condiciones que, según su defensa, ponen en riesgo su vida





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