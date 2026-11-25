L'Oréal reestructurará su presencia en Uruguay centralizando funciones corporativas en Buenos Aires a mediados de 2027, manteniendo equipos comerciales locales y el centro logístico en Canelones.

El grupo multinacional L'Oréal Groupe anunció oficialmente una drástica reestructuración de su presencia operativa en Uruguay, integrando sus actividades con su filial argentina. Este proceso de regionalización tiene fecha de inicio oficial a mediados de 2027 y contempla el traslado de la mayor parte de las funciones corporativas hacia la capital argentina, dejando a Uruguay con un rol más enfocado en la venta y el contacto directo con el consumidor final.

Centralización estratégica en Buenos Aires

La decisión implica que el centro de operaciones corporativas del bloque sur estará en Buenos Aires, alineándose con una estrategia global que L'Oréal ya aplica en otras regiones del mundo. Las fuentes de la compañía confirmaron que ambas filiales, tanto la de Argentina como la de Uruguay, mantendrán su identidad corporativa distinta, así como la continuidad de sus productos, marcas y operativa comercial en cada mercado específico. Este modelo busca fortalecer ambos mercados e incluso facilitar la incorporación de nuevas marcas con mayor eficiencia regional.

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Impacto en la plantilla laboral uruguaya

Uno de los interrogantes más relevantes para los trabajadores actuales es determinar cuántos puestos se mantendrán en el país. Actualmente existen empleados operando bajo la estructura local, pero la compañía aún no ha confirmado con precisión numérica cuántos continuarán en sus puestos una vez que se complete la reorganización. La operación local seguirá funcionando con normalidad hasta mayo de 2027, momento a partir del cual la mayoría de las áreas dependerán de los equipos radicados en Argentina, aunque se conservarán los equipos comerciales, de visita médica y de capacitación para peluqueros.

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Infraestructura logística y comercial en Canelones

La reestructuración también genera dudas sobre el futuro de la infraestructura física en territorio uruguayo. El centro de distribución ubicado en el Parque Industrial y Logístico Zona Este, sobre la Ruta 101 en Canelones, continuará funcionando con normalidad. Esta central logística representa una de las inversiones más significativas de la compañía en el país, inaugurada en abril de 2019 con una inversión conjunta aproximada y una superficie de 2.500 metros cuadrados equipados para optimizar el almacenamiento y el comercio electrónico. Por el contrario, la empresa todavía analiza qué sucederá con su sede sobre Avenida Italia, aunque insisten en que la decisión no responde a dificultades económicas de Uruguay.

Contexto histórico de L'Oréal en la región

L'Oréal Groupe cuenta con 116 años de trayectoria internacional y una historia particular en Uruguay, donde desembarcó en 1959 eligiendo ese mercado como puerta de entrada a América Latina. En 2024, la compañía celebró sus 65 años de actividad en el país con un evento en el Teatro Solís, que reunió a artistas locales y más de 850 invitados. En aquella ocasión, Nicolás Oberti, entonces director general de L'Oréal Groupe en Uruguay, destacó que la filial uruguaya fue la primera que el grupo francés abrió en la región, lo que demuestra la confianza que tuvo la compañía en el país y que sigue demostrando al impulsar el desarrollo económico y social.