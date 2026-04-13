Línea Neta: Dos Décadas de Interiorismo, Amor y una Pasión por el Río

La historia de Línea Neta, una empresa de interiorismo fundada por Carolina Tencaioli y Leandro Abate, que celebra dos décadas de éxito combinando diseño, amor y una profunda conexión con el río, demostrando cómo la pasión y la creatividad pueden transformar un proyecto en una vida.

Para Carolina Tencaioli, el inicio de su sociedad con Leandro Abate no comenzó con la tradición de un anillo, sino con una inusual camioneta SEAT roja y una necesidad táctica apremiante. Era un sábado por la noche y ambos se encontraban “impecables”, listos para disfrutar de una fiesta. Sin embargo, el servicio de transporte que habían contratado para trasladar un mueble falló estrepitosamente. Sin dudarlo ni un instante, decidieron tomar la situación en sus propias manos, efectuando la entrega ellos mismos, lo que alteró notablemente la pulcritud de sus elegantes atuendos. Carolina recuerda, con una sonrisa, cómo la clienta los observó con una mezcla de sorpresa e incredulidad, como si se preguntara: ‘¿Y ustedes quiénes son?’. En ese gesto audaz de cumplir con la entrega a tiempo, aun vistiendo prendas formales, se fundamentó la esencia misma de su sociedad. Él, administrador de empresas, dividía su tiempo entre la fábrica de plásticos industriales de su padre y la venta de futones. Ella, estudiante de arquitectura con una sensibilidad que ya se inclinaba hacia el interiorismo y el diseño de mobiliario, reconoció en esa dupla una fuerza motriz. La amistad, que sirvió como base sólida, se transformó rápidamente en una historia de amor y en un proyecto de vida que hoy celebra dos décadas, un matrimonio y un hijo en común, sumándose a la hija de Leandro. Carolina afirma con absoluta convicción: “Lo profesional nos unió muchísimo. Nos divertimos enormemente trabajando juntos: ese es el motor que nos impulsa. El día que dejemos de disfrutar, simplemente dejaremos de hacerlo”.

La marca Línea Neta, su empresa de interiorismo, vio la luz en 2005, en el humilde garaje de una casa familiar en el barrio de San Telmo, un espacio de techos altos que Carolina adaptó ingeniosamente como un improvisado showroom. Eran tiempos de audacia digital: fueron pioneros en la venta de muebles a través de Mercado Libre, operando bajo el nombre de “Mercado Muebles”, mucho antes de que la plataforma se convirtiera en el gigante que es hoy. La consagración llegó de manera inesperada cuando una gerente del prestigioso Hotel Pestana Buenos Aires les encargó un mueble y, pocas horas después, los convocó para renovar las suites del hotel ubicado en la emblemática Avenida 9 de Julio. Ese desafío, enfrentado siendo aún muy jóvenes, los obligó a profesionalizarse a un ritmo acelerado. Actualmente, su estudio y local comercial ocupan una esquina emblemática en la calle Carlos Calvo y Perú, una propiedad antigua que Carolina heredó y que protege con el fervor de quien sabe que San Telmo no es una moda pasajera, sino una tradición perdurable: “Amo San Telmo, siento una conexión emocional muy profunda con este lugar”.

Pero las pasiones de Carolina y Leandro no se limitan a la tierra firme. Poseen un barco con el que navegan por el Delta. Carolina explica: “Leandro tiene un vínculo inmenso con el Tigre, especialmente con la náutica. Ambos somos patrones de yate a motor, pero él vive el río, el agua, la naturaleza desde que era un niño. Solía salir a navegar en una lanchita con su padre, que lamentablemente falleció hace un año, por lo que estamos un poco melancólicos”. Añade que la navegación les proporciona un escape a las preocupaciones cotidianas y que ella es una apasionada de la pesca. Esta afición ha influido en la identidad de Línea Neta, orientándola hacia una funcionalidad extrema que ahora aplican a sus proyectos en tierra firme. Esta conexión con el río los llevó a una especialización poco común: el interiorismo de movilidad. Han diseñado desde motorhomes para el reconocido corredor automovilístico Leonel Pernía hasta oficinas móviles para la terminal marítima de Escobar.

Aprendieron que remodelar un bien móvil requiere una ingeniería distinta: cada mueble debe incorporar bordes contenedores para evitar que los objetos se desplacen con el movimiento; el uso de mecanismos ocultos, como televisores que emergen solo mediante control remoto cuando el vehículo está detenido; la exploración de telas hidrorrepelentes y cortinas que actúan como aislantes térmicos y permiten disfrutar del horizonte cubriendo únicamente la mitad de la ventana, como las ‘Duette’, de Hunter Douglas. En su departamento de Experiencia Living 2026, bautizado “Crucero”, plasman la historia de Ana, Gabriel (un apasionado de la náutica) y su bebé, cuyo nacimiento tardó años en llegar, pero que finalmente llegó con una presencia imponente. Carolina explica: “Crear para Experiencia Living un cuarto diseñado como un camarote es mostrarle al público cómo dormimos cada fin de semana: las dimensiones de la cama y la estética general son exactamente iguales a las de nuestro barco”.

En su taller, Línea Neta cultiva un estilo que definen como “mediterráneo moderno”, empleando maderas macizas como el paraíso (su favorita por su veta tradicional y su capacidad para aceptar doce tonalidades diferentes), el petiribí y el incienso. Sin embargo, si hay un elemento unificador, es la esterilla natural de ratán, especialmente el tejido americano. Para Carolina, la belleza reside en el “error” humano y en la textura: el nudo de la madera, la mancha del cuero o el golpe de martillo que revela el estado de ánimo del artesano. Su paleta de colores es un homenaje a la tierra: arenas, claros y apenas un toque de negro o chocolate para proporcionar estructura, evitando siempre los tonos oscuros dominantes. Siguen siendo los mismos que debaten apasionadamente sobre un plano en el taller, para luego disfrutar de un almuerzo en paz. Ella, con frecuencia, rompe los moldes y él, más conservador pero con una capacidad de ejecución imparable, construye mundos en un abrir y cerrar de ojos.





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