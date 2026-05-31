La lista de las mejores reacciones de celebridades que finalmente lograron conocer a sus artistas favoritos.

Lágrimas, gritos y shock: famosos que conocieron a sus ídolos y no pudieron ocultar su emoción. Desde Emma Stone a Julia Roberts , ocho famosos que conocieron a sus ídolos y reaccionaron de maneras muy distintas.

Desde el llanto de Brie Larson y la vergüenza de Julia Roberts hasta la divertida reacción de Jennifer Lawrence en plena entrega de los premios Oscar, dejamos una lista de las mejores reacciones de celebridades que finalmente lograron conocer a sus artistas favoritos. La actriz y cantante Billie Eilish ya era una superestrella cuando se cruzó con Justin Bieber en el festival de Coachella 2019.

La joven cantante quedó paralizada ante el encuentro y su reacción se hizo viral de inmediato. La actriz y cantante Ariana Grande también fue fanática de Jim Carrey desde niña y cuando lo conoció en un set, no pudo contener las lágrimas. La actriz Emilia Clarke se quedó paralizada cuando se cruzó con el actor Matthew LeBlanc en el estudio de un programa de televisión.

La actriz Brie Larson se emocionó al ver a Jennifer Lopez en la alfombra roja de los Golden Globe Awards 2024 y no pudo contener las lágrimas. La actriz Emma Stone también se emocionó al conocer a su ídolo, el actor Ryan Gosling, en una alfombra roja. La actriz Julia Roberts se sintió incómoda al conocer a su ídolo, el actor Richard Gere, en una alfombra roja.

La actriz Jennifer Lawrence se divirtió al conocer a su ídolo, el actor Jack Nicholson, en una alfombra roja. La actriz y cantante Ariana Grande se emocionó al conocer a su ídolo, el actor Jim Carrey, en un set. La actriz Emilia Clarke se quedó paralizada al conocer a su ídolo, el actor Matthew LeBlanc, en un estudio de televisión.

La actriz Brie Larson se emocionó al conocer a su ídolo, la cantante Jennifer Lopez, en la alfombra roja de los Golden Globe Awards 2024





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