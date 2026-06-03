Líderes empresariales de Argentina y Brasil se reúnen en el Museo MALBA para discutir oportunidades de inversión

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasileña organizó el evento CAMBRAS Business Day, que reunió a más de 200 líderes empresariales de ambos países para discutir temas como la acumulación de reservas del Banco Central, la desaceleración de la inflación y la proyección de que la Argentina será el país con mayores oportunidades de inversión.

Más de 200 líderes empresariales de Argentina y Brasil participaron en el evento CAMBRAS Business Day organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino- Brasil eña en el Museo MALBA.

La reunión, que contó con la presencia de destacados disertantes, abordó temas como la acumulación de reservas del Banco Central, la desaceleración de la inflación y la proyección de que la Argentina será el país con mayores oportunidades de inversión. Los participantes destacaron la importancia de aprovechar la convergencia entre análisis genómico de bajo costo, mayor capacidad de cómputo y herramientas de robótica para comprimir los ciclos y potenciar el financiamiento del agro.

Sin embargo, también se destacó la brecha entre potencial y realidad en sectores como el lácteo, donde Argentina produce hoy aproximadamente el mismo volumen de leche que hace 30 años, mientras que Brasil triplicó su producción en el mismo período. Los expertos llamaron a construir desde Argentina y Brasil un centro de desarrollo de agronegocios extensivos para aprovechar la oportunidad de operar como intermediaria en el flujo de tecnología agrícola entre ambos bloques.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los disertantes del evento y destacó la importancia de actualizar el marco de propiedad intelectual para el sector para no quedar rezagada en comparación con Brasil, que lleva ventaja en la integración de activos físicos con mercados digitales y blockchain





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Brasil Inversión Agricultura Tecnología Propiedad Intelectual Centro De Desarrollo De Agronegocios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selección de Sudáfrica en el Mundial 2026: figura, DT, fixture e historial con ArgentinaLa nación africana volvió a clasificarse a una Copa del Mundo luego de haber sido anfitriona en 2010. ¿Quién es el DT y el jugador estrella para la cita de Estados Unidos, Canadá y México?

Read more »

Cañuelas derrotó 2-0 a Fénix en la fecha 14 de la Primera C argentinaResumen del encuentro de la Primera C donde Cañuelas visitó a Fénix y se llevó la victoria por 2-0 con goles en el segundo tiempo. Partido jugado en el estadio Ferrocarril Midland con arbitraje de Rodrigo Villalba. Transmisión en vivo por LPF Play.

Read more »

Atención Argentina: Austria jugó más de un tiempo con uno menos y le ganó a TúnezCon gol de Sabitzer, los europeos, que jugarán ante la Selección en la segunda fecha de la fase de grupos, se impusieron por 1 a 0 en un amistoso. Laimer vio la roja a los 37 minutos del primer tiempo.

Read more »

La decisión del cuerpo técnico de la Selección Argentina por el intenso calor de KansasAyala, miembro del cuerpo técnico de Scaloni, reveló que durante los primeros días el plantel trabajará en el turno vespertino para 'aclimatarse' a las altas temperaturas.

Read more »