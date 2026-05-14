Kylian Mbappé suffers boos from Real Madrid fans and suffers from a malaise after being a substitute in their 2-0 win over Real Oviedo

Kylian Mbappé, one of the most disliked players by fans, received boos when he was about to enter the field in the second half and later when he had the ball, after being a substitute in Real Madrid's 2-0 win over Real Oviedo in the Spanish League. He was also confirmed in the French national team's list of 26 players for the 2026 World Cup, a formality.

Además de los abucheos que le destinaron los hinchas de Real Madrid , el francés Kylian Mbappé se fue este jueves del estadio Santiago Bernabéu con un malestar que no ocultó por haber sido suplente en la victoria por 2-0 del equipo merengue sobre Real Oviedo por la Liga de España.

Uno de los más reprobados por los fanáticos junto al brasileño Vinícius Junior, el crack recibió estruendosos silbidos cuando estaba por ingresar en el segundo tiempo, en el momento de reemplazar al aplaudido Gonzalo García y luego, cuando tocaba la pelota en esos poco más de 20 minutos que estuvo en el campo de juego. Justo horas después de que la selección de Francia lo confirmó en su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Toda una formalidad





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Kylian Mbappé Real Oviedo Spanish League World Cup French National Team

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid vs. Real Oviedo: Partido de La Liga de España en DirectoReal Madrid y Real Oviedo se enfrentarán en un partido de La Liga de España el jueves 14 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El partido se televisará en vivo por DGO y podrá seguirse en TyC Sports.

Read more »

Mbappé vuelve a una convocatoria del Real Madrid tras la lesión y días de polémicaEl crack francés reaparece entre los citados para el compromiso de este jueves y deja atrás varias semanas sin actividad oficial con el Merengue.

Read more »

“Detrás de Mastantuono”: la fuerte frase de Kylian Mbappé sobre el rol que le asignó el DT del Real Madrid en el plantelEl delantero francés lanzó una declaración explosiva ante la prensa, pero minutos más tarde fue desmentido por su entrenador Álvaro Arbeloa.

Read more »

Tenso ida y vuelta entre Mbappé y Arbeloa en Real Madrid: 'No jugué porque soy el cuarto delantero' y críticas a Florentino PérezLa victoria de Real Madrid sobre Real Oviedo quedó opacada por la tensa noche que se vivió en el estadio Santiago Bernabéu. Cuando parecía que el 2-0 definitivo traía la tan anhelada calma, el picante ida y vuelta entre Kylian Mbappé con el entrenador Álvaro Arbeloa aumentó la tensión en una temporada marcada por el conflicto en la Casa Blanca. Sigue el caos en Real Madrid: el estadio Santiago Bernabéu explotó contra Mbappé y Florentino Pérez, que discutió cara a cara con un hincha

Read more »