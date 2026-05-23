Kyle Busch y Dakota Hunter, pilotos de NASCAR, fallecen luego de desmayar en simuladores de Chevrolet

Los pilotos de NASCAR Kyle Busch y Dakota Hunter han fallecido a consecuencia de complicaciones asociadas a fuertes resfríos sinrales y sepsis, respectivamente, luego de desmayarse durante carreras en simuladores de Chevrolet.

El piloto de NASCAR Kyle Busch , de 41 años y dos veces campeón en la categoría, falleció el jueves en un hospital tras ser trasladado desde un simulador de Chevrolet en el que desmayó durante una carrera.

La familia lo describió como fallecido a consecuencia de complicaciones asociadas rápido y abrumadoras. La sepsis se especula como una causa potencial, una enfermedad en la que el cuerpo tiene una respuesta extrema e hiperactiva a una infección. Desde la muerte de Busch, otros pilotos como Dakota Hunter, de 41 años, también ha fallecido poco después de desmayarse en un simulador de Chevrolet. La familia de Hunter emitió un comunicado al respecto





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