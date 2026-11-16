Khvicha Kvaratskhelia, del Nápoles, reveló que tardará seis meses en recuperarse de su rotura de ligamento. El futbolista georgiano mantiene la moral transmitiendo online.

Khvicha Kvaratskhelia, delantero del Nápoles, confirmó recientemente que su proceso de rehabilitación tras sufrir una grave lesión avanza conforme a lo esperado. El futbolista georgiano, quien se encuentra actualmente inactivo, ha utilizado las plataformas digitales para mantenerse en contacto con su afición mientras espera volver al deporte profesional.

Seis meses de suspensión y recuperación

El atleta reveló con precisión el plazo necesario para su regreso a la competencia oficial al afirmar que no podrá jugar durante aproximadamente seis meses desde el incidente. Esta duración es consistente con los tiempos estándar de recuperación para una cirugía de reconstrucción de ligamentos en la rodilla, un proceso que exige paciencia y rigor físico.

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A pesar de la gravedad del diagnóstico, Kvaratskhelia manifestó que su recuperación está yendo bastante bien en términos generales. El jugador detalló que su rehabilitación se lleva a cabo de forma gradual, entrenando poco a poco y paso a paso para garantizar que su cuerpo soporte la intensidad del fútbol de alto rendimiento nuevamente.

Transmisiones online y fe en el futuro

Dado que no puede realizar actividad física intensa, el ofensivo del Nápoles comenzó a realizar transmisiones en vivo desde su hogar. Este pasatiempo le ha permitido hablar de fútbol y mantenerse cercano a sus seguidores, transformando un momento de dificultad en una oportunidad de interacción directa con la comunidad de aficionados.

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El futbolista, descrito como un hombre de fe, expresó sentimientos profundos respecto al accidente. Aseguró sentir que Dios lo había elegido y que, con esta experiencia, quizás había protegido a otros futbolistas que estaban en el campo. Esta perspectiva espiritual le ha servido como pilar emocional durante el periodo de aislamiento.

El incidente contra el Barcelona

La lesión ocurrió durante el partido contra el Barcelona por la Champions League, específicamente a los 58 minutos del encuentro. El momento exacto del accidente dejó al jugador tendido en el suelo, lo que generó sospechas inmediatas sobre la severidad de su estado físico y emocional en el estadio.

El mecanismo de la lesión implicó la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla derecha. Este tipo de daño requiere intervención quirúrgica y un largo proceso de readaptación, lo que explica la alta expectativa negativa que se generó entre los fanáticos y los medios deportivos al instante.

Primeras declaraciones y apoyo internacional

Inmediatamente después de confirmar el diagnóstico, Kvaratskhelia publicó un mensaje desgarrador donde expresaba que la noticia no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Reconoció que nunca había escatimado esfuerzos en su carrera y que, para ese partido en particular, se había preparado mejor que nunca, lo que hace la situación aún más dolorosa.

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La transmisión en vivo tuvo un invitado especial de gran relevancia, apareciendo lo que se describió como el mejor lateral derecho del mundo y de la historia. Esta presencia añadió un elemento de prestigio y apoyo al evento, resaltando la importancia de la red de contactos dentro del fútbol profesional durante momentos de crisis.

Compromiso de volver más fuerte

Finalmente, el futbolista georgiano cerró su mensaje prometiendo que volvería a las canchas más fuerte que antes del accidente. Hizo un compromiso directo con su gente, que siempre ha estado a su lado, asegurando que no les fallaría durante este periodo de espera. La disciplina de volver más fuerte se convierte en el objetivo central de su rehabilitación actual.