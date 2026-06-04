Kuwait released a new video showing the exact moment a drone from Iran hit its main airport, resulting in one death, numerous injuries, and a temporary closure of the facilities. The Islamic regime denied any responsibility for the bombing. The video shows an explosion after a drone attack on Kuwait International Airport on June 3, 2026. The attack was captured from various angles, including the Shahed drones, which are also used by Russia in its war against Ukraine. The situation is tense as mediators work towards a longer truce. The dialogue is increasingly tense due to the expansion of the war. The regime has denied any responsibility for the bombing. The attack was captured from various angles, including the Shahed drones, which are also used by Russia in its war against Ukraine. The situation is tense as mediators work towards a longer truce. The dialogue is increasingly tense due to the expansion of the war. The regime has denied any responsibility for the bombing. The attack was captured from various angles, including the Shahed drones, which are also used by Russia in its war against Ukraine. The situation is tense as mediators work towards a longer truce. The dialogue is increasingly tense due to the expansion of the war. The regime has denied any responsibility for the bombing.

Kuwait difundió un nuevo video del momento exacto en el que un dron iraní impacta contra su principal aeropuerto. El incidente dejó una persona muerta, decenas de heridos y obligó a cerrar temporalmente las instalaciones.

El régimen islámico negó la responsabilidad en el bombardeo. La captura de pantalla del video publicado por las autoridades muestra una explosión tras un ataque con dron contra Aeropuerto Internacional de Kuwait, el 3 de junio de 2026. Una persona muerta, decenas de heridos y un breve cierre de las instalaciones. Muestran el momento del impacto desde varios ángulos, en particular los drones Shahed, que también son empleados por Rusia en su guerra contra Ucrania.

A medida que los mediadores buscan una tregua más duradera, el diálogo es cada vez más tenso debido a la expansión de la guerra. Durante una llamada telefónica a principios de esta semana, se reunieron durante tres horas en la Casa Blanca el lunes mientras Trump trabajaba en esa pieza final para que el comercio volviera a fluir. Rubio, mientras tanto,de Kuwait.

Había reabierto apenas el lunes después de un cierre de meses debido a la guerra, que empezó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ninguna de las partes dio a conocer más información. 63 personas resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores procedentes de Irán. No aceptará ni tolerará los ataques que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en el país. Interceptaron misiles dirigidos al reino del golfo Pérsico.

Tanto Washington como Teherán dijeron que estaban tomando medidas. Netanyahu declaró al canal estadounidense de noticias de negocios CNBC que Irán estaba ‘jugando con fuego’, pero afirmó que no quería mantener los temas separados y quería mantener la paz en el Medio Oriente. Trump confirmó un reporte de que llamó a Netanyahu ‘loco’





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