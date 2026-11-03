Kristalina Georgieva recomienda a Europa aprender de la ajuste fiscal de Argentina y Chile

La directora del FMI destaca el éxito fiscal de Argentina y Chile como modelo para Europa, advirtiendo sobre los riesgos de la deuda pública y el impacto laboral de la inteligencia artificial en el empleo global.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció públicamente el esfuerzo de Argentina para restaurar el equilibrio de sus finanzas públicas durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca del Grupo Santander en Madrid. Al destacar el caso sudamericano, la funcionaria del FMI lo utilizó como un ejemplo clave para incentivar a las grandes economías europeas a implementar ajustes fiscales similares y evitar crisis futuras.

Argentina y Chile como modelos de disciplina fiscal

El Fondo Monetario Internacional identificó a Argentina junto con Chile como naciones emergentes que lograron ordenar sus cuentas fiscales tras superar profundas crisis económicas. Durante su intervención, Georgieva señaló que la Argentina está sentando las bases necesarias para el crecimiento sostenible y la estabilidad macroeconómica y financiera, un desempeño que el FMI considera será recompensado a mediano plazo.

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Este reconocimiento se enmarca en un análisis más amplio sobre países europeos que también superaron desafíos severos. La directora del FMI mencionó específicamente a Grecia, Portugal e Irlanda como economías que, tras atravesar crisis difíciles, lograron implementar las reformas necesarias y hoy se encuentran en una ventaja competitiva frente a otras naciones del continente que aún enfrentan problemas estructurales.

En el mismo evento, el presidente de Chile, José Antonio Kast, había expuesto previamente las ventajas que ofrece la economía chilena para atraer inversiones extranjeras. La presentación de Kast y el posterior elogio de Kristalina Georgieva posicionan a ambos países sudamericanos como referentes en materia de responsabilidad fiscal y apertura al capital internacional dentro del contexto de la conferencia organizada por el banco.

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Advertencias sobre la deuda pública en Europa y EE.UU.

Georgieva mostró profunda preocupación por los altos niveles de deuda pública en relación con el producto interno bruto en las principales economías del mundo, incluyendo a Estados Unidos y los países más grandes de Europa. La funcionaria del FMI explicó que muchos gobiernos se endeudaron para enfrentar choques externos, como la pandemia de Covid en 2020 y la guerra en Ucrania a partir de 2022, pero no ajustaron sus cuentas durante los períodos de normalización económica.

Esta falta de ajuste ha derivado en una escalada peligrosa de la deuda, que la directora del FMI describió con una metáfora clara al afirmar que no se trata de una escalera al cielo, sino de un riesgo acumulativo. Los altos costos de los intereses combinados con una inflación mundial acelerada, producto del impacto del conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo, agravan la situación fiscal de Occidente.

La número uno del organismo multilateral instó a los gobiernos europeos a dejar de actuar mirando únicamente el momento actual y las próximas elecciones. Georgieva argumentó que es necesario adoptar una mentalidad de ganadores y pensar en lo que debe hacerse estructuralmente, advirtiendo que el populismo trae pobreza y debe ser enfrentado de manera decidida para evitar que la transformación económica pase por delante de las políticas públicas.

La inteligencia artificial como motor dual de la economía

El Fondo Monetario Internacional también abordó los desafíos planteados por la inteligencia artificial, considerando el enorme volumen de capital que está captando esta tecnología. Georgieva alertó que si la economía mundial depende exclusivamente de este sector como único motor de crecimiento, existe un riesgo significativo, ya que las nuevas tecnologías suelen sobreestimar sus beneficios en el corto plazo y subestimar sus efectos a largo plazo.

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La directora del FMI describió la llegada de la inteligencia artificial como un tsunami en cámara lenta para el mercado laboral global. Proyecta que el 40% de los puestos de trabajo a escala mundial se verán afectados en los próximos tres a cinco años, generando un escenario mixto donde algunos empleos serán beneficiados, otros redefinidos y muchos otros desaparecerán por completo.

A pesar de las críticas a las políticas fiscales actuales, Georgieva destacó que Europa cuenta con el ahorro y la capacidad interna para resolver sus propios problemas, dado que la herida fiscal se la hizo la propia región. Sin embargo, la advertencia final fue clara: sin reformas estructurales y una visión a largo plazo que priorice la estabilidad sobre los ciclos electorales, los grandes déficits seguirán comprometiendo el futuro económico de los continentes más desarrollados.