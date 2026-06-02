Kranevitter reflexiona sobre su paso por River y busca nuevo rumbo en su carrera

El mediocampista, libre tras su experiencia en Turquía, repasa sus etapas en River Plate, destacando la gestión de Demichelis y la lesión que marcó su segundo ciclo con Gallardo. Expresa su deseo de volver al fútbol argentino y competir en torneos internacionales.

El mediocampista argentino continúa en la búsqueda de su próximo destino futbolístico tras su paso por el Fatih Karagümrük de Turquía, donde quedó libre. Actualmente se encuentra en Argentina sin club y a la espera de una nueva oportunidad.

En este contexto, el jugador repasó su última etapa en River Plate, reconociendo que nunca logró mostrar su mejor versión desde su regreso al club a fines de 2022. Una grave lesión de tobillo sufrida en un amistoso de pretemporada marcó su segunda etapa en Núñez y condicionó su rendimiento. En una entrevista, expresó: Sabemos la exigencia de River. Me fui muy triste, no me pude despedir de mi gente.

Uno nunca espera irse de esa manera de un lugar donde me crié. A pesar de que fue Marcelo Gallardo quien lo hizo debutar en Primera y quien lo tuvo bajo sus órdenes en gran parte de su carrera, Kranevitter admitió que el segundo ciclo del Muñeco estuvo lejos de las expectativas que existían tras su regreso en agosto de 2024. Los clubes tienen momentos, a veces la pelota no entra y los resultados cambian un montón de cosas.

A todos los equipos les ha pasado. En el segundo ciclo de Marcelo nos costó bastante y no entendés por qué, analizó en diálogo con DSports. Sus declaraciones contrastaron con los elogios que le dedicó a Martín Demichelis, entrenador con el que River conquistó la Liga Profesional 2023 y mostró uno de los niveles más altos de los últimos años. Martín Demichelis me sorprendió como entrenador, se nos hacía muy fácil.

Ganábamos muy cómodos los partidos. Aprendí mucho, afirmó. Una frase que rápidamente llamó la atención por la comparación implícita con el período posterior. Kranevitter también se refirió al complejo desenlace del ciclo de Demichelis, marcado por conflictos internos y una pérdida de respaldo dentro del plantel.

Fue difícil lo que pasó, fue complicado revertir la situación para él. Tuvimos una charla con los más grandes, creo que había otras maneras de resolverlo. Más allá de su presente sin equipo, el volante de 33 años dejó en claro que mantiene intacto su vínculo emocional con River y no descarta un nuevo regreso en el futuro. Mientras evalúa ofertas para continuar su carrera, también expresó su deseo de regresar al fútbol argentino y recuperar protagonismo.

Me gustaría volver a Argentina, tengo ganas de competir. En Turquía tenía la familia muy lejos. Me encantaría jugar Libertadores, Sudamericana, sentirme importante





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