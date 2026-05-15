Korea Scientists Develop Technology to Convert CO2 into Liquid Fuels

Researchers in Korea have developed a technology to convert carbon dioxide directly into liquid fuels like gasoline and diesel. The technology uses a process called 'hydrogenation direct' and has the potential to revolutionize the energy industry.
Durante años, capturar dióxido de carbono fue visto casi exclusivamente como una forma de reducir emisiones contaminantes. Pero ahora, distintos equipos científicos empezaron a trabajar sobre otra idea: reutilizar ese CO2 para transformarlo en algo útil.
En ese contexto, investigadores de Corea del Sur desarrollaron una tecnología capaz de convertir dióxido de carbono directamente en combustibles líquidos como gasolina y nafta. El avance fue realizado por el Instituto Coreano de Investigación en Tecnología Química (KRICT), que ya logró poner en funcionamiento una planta piloto capaz de producir alrededor de 50 kilos diarios de combustible sintético a partir de CO2 e hidrógeno.
Lo más llamativo del desarrollo no es solamente el combustible que logran obtener, sino la forma en que lo producen. La mayoría de las tecnologías actuales para transformar CO2 requieren varias etapas complejas, temperaturas extremas y muchísimo consumo energético.
En cambio, el sistema coreano utiliza un proceso llamado ‘hidrogenación directa’, donde el dióxido de carbono reacciona directamente con hidrógeno dentro de un único sistema catalítico. Gracias a eso, el proceso se vuelve más simple y eficiente, con un rendimiento cercano al 50% en hidrocarburos líquidos. El método utiliza dióxido de carbono capturado y lo combina con hidrógeno para generar hidrocarburos líquidos similares a la gasolina y la nafta.
Para lograrlo, los científicos emplean catalizadores especiales que aceleran la reacción química y permiten reutilizar materiales que no reaccionan completamente en el primer intento. El resultado final es un combustible sintético que no proviene directamente del petróleo, sino de carbono recuperado que, de otra manera, habría terminado liberado a la atmósfera. Especialistas explican que este tipo de tecnologías podría resultar clave para industrias difíciles de descarbonizar, como la aviación y el transporte marítimo.
Actualmente, la planta piloto produce unos 50 kilos diarios de combustible sintético, pero el objetivo del equipo coreano es mucho más ambicioso: desarrollar instalaciones capaces de superar las 100.000 toneladas anuales. Aunque todavía quedan desafíos técnicos y económicos por resolver, este desarrollo muestra que una idea que parecía futurista empieza lentamente a acercarse a aplicaciones industriales reales
