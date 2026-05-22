Knicks superan a los Cavaliers en las Finales del Este

Los Knicks se impusieron con autoridad sobre los Cavaliers en un juego crucial de las Finales del Este. Josh Hart fue la figura con su gran rendimiento en el perímetro y la recogida de asistencias.

Los Knicks tuvieron otra prueba de fuego y no fallaron (Foto: REUTERS). Los Knicks se impusieron nuevamente de local ante los Cavaliers y sellaron el 2-0 parcial en las Finales del Este.

Josh Hart, la figura en el Madison Square Garden.volvió a mostrar personalidad en el momento clave y terminó llevándose el Juego 2 por 109-93. A partir de ahí, New York tomó el control total del encuentro y llegó a sacar una máxima diferencia de, claro, 18 puntos frente a un rival que nunca volvió a sentirse cómodo.

Evidentemente,-pese a no liderar siempre desde el arranque-, juega con una confianza enorme y por eso quedó cerquita de regresar a la definición por el título... Si bien arrancó errático -falló cuatro de sus primeros cinco tiros-, después explotó y terminó siendo determinante desde el perímetro con cinco triples convertidos (5/11). Y, con apenas 2 unidades sumadas y seis intentos al aro en total,terminó con 19 puntos y un récord personal de 14 asistencias en postemporada.

El quinteto titular combinó 96 de los 109 puntos de New York, en lo que fue otra noche dominante de los Knicks





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