Kissabel: La Manzana Roja que Conquista el Mercado Argentino

Una nueva variedad de manzana con pulpa roja, Kissabel, está revolucionando el mercado argentino gracias a su sabor único, su atractivo visual y su alto contenido de antioxidantes. Su producción, impulsada por un consorcio internacional y adaptada a las condiciones locales, promete un futuro brillante para la fruticultura del Alto Valle de Río Negro.

En el corazón de la fértil región del Alto Valle de Río Negro, un área donde la producción de frutas, especialmente la fruticultura de manzanas y peras, es fundamental para la economía y la identidad cultural, una nueva variedad de manzana está emergiendo como un producto de gran interés y potencial en el mercado.

Esta manzana, que se distingue por su inusual color rojo intenso en la pulpa, representa una innovación significativa que va más allá de la simple estética. Su singularidad ya está generando una demanda considerable y abriendo nuevas vías para el crecimiento de la producción frutícola argentina. Conocida como Kissabel, esta manzana se presenta como una opción premium, dirigida a consumidores que buscan experiencias gustativas y visuales diferentes.

Su característica más llamativa, sin duda, es su coloración vibrante, que se extiende desde la piel hasta el interior de la fruta, ofreciendo un atractivo visual inigualable. A este aspecto se suma un perfil de sabor complejo y equilibrado, que combina la dulzura tradicional de las manzanas con una acidez refrescante y sutiles notas que evocan a los frutos rojos como las frambuesas o las cerezas. Esta combinación de sabores la convierte en una experiencia sensorial única.

Más allá de su apariencia y sabor excepcionales, la Kissabel también destaca por su valor nutricional. Uno de los factores que impulsan su posicionamiento en el mercado es su alto contenido de antioxidantes, compuestos beneficiosos para la salud que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres.

En un contexto donde los consumidores están cada vez más preocupados por su bienestar y buscan alimentos que contribuyan a una dieta saludable, este atributo se ha convertido en un factor clave de diferenciación. El desarrollo de esta variedad de manzana es el resultado de un extenso trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo por un consorcio internacional de productores de frutas que opera en diversos continentes.

El proyecto se originó en un vivero francés, donde se iniciaron los primeros experimentos de mejoramiento genético a través de cruzamientos naturales entre diferentes variedades de manzanas, sin recurrir a la manipulación genética. Argentina se unió a esta red de productores a través del Grupo Prima, una empresa reconocida por su marca Moño Azul, que ha sido un referente en la producción y comercialización de manzanas de alta calidad.

Desde su incorporación al proyecto, el Grupo Prima se propuso adaptar la Kissabel a las condiciones climáticas y edáficas de Argentina, con el objetivo de obtener un producto competitivo y de alta calidad. El proceso de adaptación y desarrollo de la Kissabel en Argentina ha sido un proceso largo y complejo, que ha demandado más de una década de investigación y pruebas.

Se introdujeron diferentes clones de la variedad para evaluar su comportamiento en el clima patagónico, caracterizado por sus veranos cálidos y secos y sus inviernos fríos y nevados. El objetivo era identificar aquellos clones que presentaran una combinación óptima de color, sabor, rendimiento y resistencia a las enfermedades. En este proceso, la colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido fundamental.

Los técnicos del INTA brindaron su experiencia y conocimientos para seleccionar las variedades más aptas para las condiciones locales, realizando pruebas de campo y análisis de laboratorio. Tras varios años de pruebas y validaciones, el proyecto avanzó hacia una etapa productiva con la plantación de los primeros árboles de Kissabel.

Actualmente, Argentina cuenta con aproximadamente 10 hectáreas de superficie cultivada con esta variedad, una superficie que se espera que se expanda significativamente en los próximos años, impulsada por el creciente interés del mercado. Aunque las plantaciones aún son relativamente jóvenes, ya se ha iniciado la comercialización de la Kissabel, con una respuesta muy positiva por parte de los consumidores.

El producto se posiciona en un segmento de alto valor, con precios superiores a los de las manzanas tradicionales, y se comercializa a través de canales especializados, como tiendas gourmet y supermercados de alta gama. La demanda, tanto de consumidores como de distribuidores, supera actualmente la oferta disponible, lo que indica un gran potencial de crecimiento para la variedad. El éxito de la Kissabel en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos refuerza las expectativas del sector frutícola argentino.

En este contexto, la estrategia local se centra en consolidar la presencia de la Kissabel en el mercado interno antes de avanzar hacia la exportación. Se están elaborando planes de expansión que podrían llevar la superficie cultivada a 50 hectáreas en los próximos años, lo que convertiría a la Kissabel en una de las apuestas más innovadoras y prometedoras de la fruticultura argentina.

La Kissabel no solo representa una oportunidad económica para los productores argentinos, sino también una contribución a la diversificación de la oferta de frutas de alta calidad y a la promoción de hábitos alimenticios saludables





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