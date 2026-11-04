Kirchner y Báez: Lavado de activos en Los Sauces SA

El tribunal federal determinó que Los Sauces SA fue usada por Kirchner y Báez para lavar fondos de defraudación estatal mediante alquileres sobrevalorados en Madero Center.

El Tribunal Oral Federal 5 concluyó este lunes la lectura del requerimiento de elevación a juicio en la causa "Los Sauces", un caso que detalla cómo la inmobiliaria Los Sauces SA, propiedad de la familia Kirchner, fue utilizada para canalizar fondos ilícitos. La justicia determinó que las maniobras, instrumentadas a través de esta compañía, fueron ideadas para transferir capital bajo una apariencia de legalidad, ocultando orígenes delictivos.

Estructura del lavado de capitales

El requerimiento fiscal sostiene que la empresa fue creada y utilizada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner como una sociedad pantalla. Esta estructura tenía como objetivo canalizar, bajo la fachada lícita de alquileres, dinero proveniente de dos fuentes principales: la defraudación estatal en la obra pública vial vinculada al Grupo Báez, y dádivas por beneficios contractuales e impositivos irregulares asociadas al Grupo Indalo de Cristóbal López y Carlos De Sousa.

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Para consumar esta maniobra de lavado de activos, la firma Los Sauces SA incorporó terrenos, departamentos en el complejo Madero Center y hoteles. Inmediatamente, estos inmuebles fueron cedidos en locación a las empresas de los contratistas afines. Los cánones de alquiler resultaron ser innecesarios para la actividad económica de los arrendatarios y presentaban sobreprecios significativos en comparación con las tasaciones de mercado oficiales.

Datos financieros y participación de los grupos

En el plano económico, la acusación fiscal acreditó que entre enero de 2009 y marzo de 2016, Los Sauces SA facturó un total global de $29.362.422,30. De este monto, el 88%, equivalente a exactamente $25.968.042,30, provino de manera exclusiva de los conglomerados de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Grupo Indalo inyectó el 65,1% del caudal, sumando $19.116.391,33 distribuidos entre Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia e Idea S.A., mientras que el Grupo Báez aportó el 23,3%, con $6.851.650,97 canalizados a través de múltiples empresas interpuestas como Valle Mitre y Austral Construcciones.

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Esta sostenida transferencia de recursos generó un incremento patrimonial extraordinario en la firma familiar. El patrimonio neto pasó de los iniciales $100.000 a más del 12.000% de crecimiento, alcanzando los $12.122.430,26 al cierre del ejercicio 2015, con ganancias acumuladas por $10.957.277,99. Este crecimiento no corresponde a una actividad comercial legítima, sino al resultado de las operaciones descritas en el juicio.

Operaciones en Madero Center y sobreprecios

El Ministerio Público Fiscal detalló que Cristóbal López y Fabián De Sousa canalizaron pagos a favor de la empresa familiar bajo dos vías de alquiler en el Complejo Madero Center de Puerto Madero. Por ejemplo, un dúplex en la UF 440 (Pisos 8° y 9°) y cinco cocheras en el Edificio Juana Manso, cedidos a Inversora M&S S.A., representaron un monto facturado de $13.896.672,68. El contrato de locación entre Máximo Kirchner y Fabián De Sousa, suscrito el 21 de marzo de 2012, estableció cánones mensuales crecientes que oscilaron entre USD 25.000 y USD 32.250 más IVA.

Los valores abonados superaban ampliamente las tasaciones oficiales del Tribunal de Tasaciones de la Nación, mostrando un sobreprecio que oscila entre el 100% y el 150%. En noviembre de 2012, Inversora M&S pagó $144.595, cuando el valor de mercado fijado era de $63.900. Para noviembre de 2015, el pago ascendió a $361.298,44, frente a un valor tasado de $154.400, lo que evidencia sistemáticamente la artificialidad de los precios acordados.

División de beneficios y próximos pasos

Para evitar las restricciones legales del reparto formal de dividendos, la familia simuló haber realizado préstamos a la sociedad. Esto permitió apropiarse e incorporar directamente ese dinero blanqueado al patrimonio privado de los expresidentes y sus hijos, justificando los desembolsos como devolución de créditos, pago de gastos personales y cobro de honorarios de directorio. Respecto a Álcalis de la Patagonia S.A, se detallaron otros facturados por Los Sauces, consolidando la red de apropiación indebida.

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Con la lectura concluida, el proceso avanza hacia la fase de juicio oral. Los detalles presentados por el tribunal establecen las bases de la acusación por lavado de activos y defraudación, conectando directamente a las figuras de Néstor y Cristina Kirchner con las finanzas de los grupos empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La comunidad judicial aguarda ahora la designación de los jueces y la convocatoria a los primeros actos del debate.