Kimi Antonelli mantiene el 12 por Ayrton Senna y rechaza el número 1

Kimi Antonelli celebra su primer título en México y decide conservar el dorsal 12 por respeto a Ayrton Senna, rechazando el número 1 para 2027.

Kimi Antonelli consolidó su estatus como el nuevo monarca de la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de México con un tercer puesto que bastó para coronarse campeón. Este hito le otorgó automáticamente el derecho exclusivo a lucir el número 1 en su monoplaza durante la temporada 2027, una privilegio que el piloto italiano rechazó de manera inmediata y firme. La decisión no responde a una falta de confianza, sino a una profunda motivación personal y estética que conecta directamente con el legado histórico de la disciplina.

Antonelli rechaza número 1 por homenaje a Senna

El nuevo campeón mundial de Fórmula 1 eligió continuar utilizando el número 12 en sus máquinas para la próxima campaña, una elección que busca honrar específicamente a la figura histórica del brasileño Ayrton Senna. Antonelli consideró que conservar este dorsal específico le ayudaría a mantener los pies sobre la tierra y preservar su humildad tras su ascenso a la élite. Además, esta decisión funciona como un recordatorio constante del arduo trabajo que se requiere para alcanzar y mantener un título mundial en el máximo nivel del automovilismo.

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La idolatría de Antonelli por la leyenda de la Máxima categoría es uno de los motivos primordiales detrás de su elección, un sentimiento arraigado especialmente tras los eventos ocurridos durante el Campeonato Mundial de Karting de 2022. Senna se erigió con tres títulos mundiales y convirtió el número 12 en un símbolo auténtico y poderoso cuando finalizó en primera posición en el Gran Premio de Japón pilotando para la escudería McLaren. Este legado es extremadamente fuerte en todo el mundo, y Antonelli se siente privilegiado por poder portar esa carga simbólica en su debut como campeón.

Antonelli y el legado eterno de Ayrton Senna

A pesar de haber nacido doce años después del trágico fallecimiento de Senna, quien murió producto de un choque en el Gran Premio de San Marino en 1994, Kimi Antonelli ha hablado en numerosas ocasiones de su debilidad por el sudamericano. El piloto italiano tiene preparado un homenaje muy especial para la carrera programada para el próximo domingo en Sao Paulo, donde lucirá un casco completamente personalizado con los colores de la bandera de Brasil. Este gesto visual es una muestra pública de su respeto y admiración por el ídolo que inspiró su carrera desde edades tempranas.

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Incluso cuando enfrentó su primer fin de semana en el circuito de Interlagos en 2025, Antonelli quedó impresionado por la serenidad y la energía única de ese lugar específico. Determinó regresar esa misma tarde, pero en esta ocasión acompañado por su entrenador, Sergi Ávila. Juntos, se sentaron en un banco dentro del trazado para reflexionar y conectar con la historia del lugar, reconociendo que el impacto del piloto brasileño trasciende las estadísticas y resuena en la cultura del automovilismo global.

Tensión en Williams por el futuro de Lawson

Mientras Antonelli celebra su éxito, en el entorno de la Williams Racing persiste la incertidumbre sobre el futuro de su compañero de escudería en otros contextos. Daniel Lawson ha mostrado su frustración respecto a la falta de claridad en su situación actual dentro del deporte. Lawson declaró con contundencia: No sé qué más quieren que haga, expresando su descontento ante la ambigüedad que rodea su permanencia en la Fórmula 1.

Esta declaración refleja la presión constante que sufren los pilotos que no cuentan con un asiento asegurado para la temporada siguiente. La falta de comunicación por parte de la dirección del equipo ha generado un ambiente de tensión innecesario, distrayendo la atención del rendimiento en pista. Los aficionados y analistas observan con atención cómo se resolverá esta disputa, ya que podría afectar la moral del equipo en las carreras restantes del campeonato actual.