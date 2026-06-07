Kimi Antonelli gana en Mónaco y se mete en lo más alto del campeonato del mundo

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, ha ganado en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo, alcanzando su quinto triunfo consecutivo y escapándose en lo más alto del campeonato del mundo. La competencia en las calles del principado ha sido una de las más duras del año, con obstáculos como los muros de contención y los roces constantes.

en la temporada. Gracias a este presente implacable, el italiano estiró la ventaja con sus perseguidores y empieza a escaparse en lo más alto del campeonato del mundo.

Lo de Antonelli en el mítico trazado callejero de Montecarlo fue una verdadera obra de arte. El piloto de Mercedes: aguantó el liderazgo durante las 78 vueltas de la carrera sin cometer un solo error, dominando los tiempos a su antojo en un circuito donde la concentración se paga carísima. Con apenas 19 años, Kimi Antonelli se quedó con una victoria descomunal en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo, hilvanando su quinto triunfo de manera consecutiva





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