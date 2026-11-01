Kimi Antonelli campeón de Fórmula 1 con Mercedes y el legado de Toto Wolff

Kimi Antonelli se corona campeón de Fórmula 1 con Mercedes, consolidando la visión de Toto Wolff y rompiendo récords históricos tras una temporada magistral.

En el escenario del autódromo de Monza, un momento crucial redefinió el panorama de la Fórmula 1 para las próximas temporadas. Tras el anuncio histórico de la partida de Lewis Hamilton hacia Ferrari en 2025, Toto Wolff se mantuvo firme ante la incertidumbre mediática. El director de Mercedes no dejó que la sorpresa afectara su estrategia y reveló que la sucesión del siete veces campeón del mundo estaría a cargo de Andrea Kimi Antonelli. Esta decisión, tomada con antelación, marca el inicio de una nueva era para el equipo de las Flechas de Plata.

La decisión estratégica de Toto Wolff

Wolff admitió que tardó cinco minutos en seleccionar al joven piloto de origen boloñés. Sin embargo, esa breve pausa no indicó duda, sino una evaluación cuidadosa de la madurez necesaria para afrontar la presión del máximo nivel. El equipo estaba convencido del talento innato del italiano, pero sabía que la consistencia mental era el factor determinante. Wolff recordó que había custodiado a Antonelli desde que tenía solo 12 años en 2017, cuando el futuro campeón fue invitado al Gran Premio de Mónaco. En aquella ocasión, Hamilton ganó la carrera al mando del modelo MP 4-23 de McLaren, un vehículo propulsado por motores Mercedes que sentó las bases de una conexión duradera entre el piloto y la factoría.

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Ruptura de récords históricos

La consecución del título ocurrió exactamente dos meses y un día después de la revelación pública de Wolff. El tercer puesto logrado en el Gran Premio de la Ciudad de México, la décimo novena fecha del calendario, selló el campeonato con una ventaja holgada de 119 puntos sobre Max Verstappen, quien se impuso en esa jornada. Antonelli se convirtió en el piloto más joven en ganar el título mundial, superando el récord establecido por Sebastian Vettel con Red Bull Racing en 2010. Su estadística fue impecable: nueve victorias y siete podios en una temporada que vio la introducción de un nuevo reglamento técnico y de motores. El joven italiano demostró una adaptación rápida, exprimiendo al máximo las virtudes del modelo W17, auto que la comunidad especializada había pronosticado como el mejor antes del inicio del curso.

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Legado italiano y adaptación técnica

Las marcas dejadas por Antonelli en la historia del deporte son colosales. Rompió una sequía de 73 años sin que un piloto italiano se alzara con el campeonato mundial, interrumpiendo la racha que comenzó con Alberto Ascari con Ferrari en décadas pasadas. A sus 19 años y 216 días, se convirtió en el líder más joven del campeonato tras ganar el Gran Premio de Japón. Además, registró el tiempo de pole position más rápido para un piloto de tan corta edad, con 19 años, seis meses y 17 días, en el Gran Premio de China. Su victoria en el legendario Gran Premio de Mónaco y su triunfo en Monza, el Templo de la Velocidad, pusieron fin a seis décadas sin que un italiano pisara la cima del podio en ese circuito, siguiendo los pasos de Ludovico Scarfiotti con Ferrari en 1966. También superó el récord de poles para un italiano en un año, alcanzando siete, una más que el histórico Ascari.

Mentalidad y el camino desde la academia

Antonelli celebró este triunfo monumental junto a su familia, incluyendo a su padre Marco, su madre Verónica y su hermana Maggie. Reconoció la emoción compartida con Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio, expresando su felicidad por haber superado la tensión de la ronda final. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Su debut en 2025 fue irregular, aunque logró podios en Montreal, San Pablo y Las Vegas que demostraron su potencial. Antonelli reflexionó sobre la importancia de la fortaleza mental, admitiendo que el talento físico se desvanece sin la madurez adecuada. Trabajó incansablemente con el equipo para corregir falencias en las largadas y optimizar su rendimiento. Este enfoque fue respaldado por Toto Wolff, quien había blindado al joven piloto gracias a los informes de Gwen Lagrue, cazatalentos que actualmente trabaja para Red Bull Racing. A diferencia de la Ferrari Driver Academy, dirigida en ese entonces por Massimo Rivola y que descartó al joven por considerarlo demasiado pequeño, Mercedes vio en él la humildad y la constancia necesarias para forjar a un campeón.