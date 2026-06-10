Kim Kardashian, Hailey Bieber y Wanda Nara lideran el regreso de la tendencia 'tanga a la vista' con looks de alta moda

Las celebridades Kim Kardashian, Hailey Bieber y Wanda Nara han adoptado la audaz tendencia de lencería visible, conocida como 'tanga a la vista', en eventos exclusivos. Con diseños de Gucci y Paula Pellegrini, y accesorios de Tiffany & Co., reviven la estética de los años 2000 en clave de alta moda.

Kim Kardashian , Hailey Bieber y Wanda Nara han sido identificadas como algunas de las primeras figuras públicas en adoptar una de las tendencias más audaces de la moda contemporánea, conocida popularmente como tanga a la vista o visible panty.

Este fenómeno, que rememora directamente la estética de los primeros años 2000, ha vuelto con fuerza en el ámbito de la alta moda, especialmente en eventos nocturnos de gran relevancia. Kim Kardashian ejemplificó esta tendencia durante una exclusiva velada en un yate de lujo, donde lució un vestido negro brillante de la firma italiana Gucci.

El diseño, de manga larga y ajustado al cuerpo, destacó sus curvas con precisión y contó con una abertura estratégica en la zona baja, donde las tiras del vestido se unían mediante un dije en forma de la icónica "G" de Gucci, creando un efecto visual llamativo que dejaba ver la lencería. Su piel, con un acabado suave y luminoso, y su peinado desestructurado con mechones sueltos, completaron un estilismo moderno y en clave de alta moda.

Por su parte, Hailey Bieber también se sumó a esta corriente durante la fiesta por los 30 años del Hombre del Año de la revista GQ. Su look, creado a medida por Gucci, consistió en un diseño con tiras visibles decoradas con las initials metálicas de la firma, que usó junto con piezas de lencería colaless de diamantes de Tiffany & Co., elevando la propuesta a un nivel de sofisticación extrema.

Wanda Nara no se quedó atrás y optó por un vestido de la diseñadora Paula Pellegrini, translúcido y cubierto de lentejuelas al tono, con silueta ajustada, escote redondo, mangas tres cuartos y espalda abierta. Completó el atuendo con lencería colaless a la vista, complementado por un peinado en ondas y un maquillaje que destacaba el delineado de mirada, rubor en mejillas y labios.

Este resurgimiento de la tendencia "tanga a la vista" no solo refleja una celebración de la confianza corporal y la audacia estilística, sino que también demuestra cómo la moda cíclicamente recupera iconos del pasado para reinterpretarlos en contextos actuales, fusionando referencias de los 2000 con la alta costura contemporánea





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