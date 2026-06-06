Kim Kardashian acompaña a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco y desata furor en la moda

La empresaria estadounidense llega a Mónaco en yate, luce un body negro semitransparente y comparte la pista con Lewis Hamilton, cuya camiseta luminosa marca tendencia en el evento deportivo más glamuroso del año.

La empresaria y figura televisiva kim kardashian se convirtió en una de las protagonistas más comentadas del fin de semana del gran premio de monaco, acompañando al siete veces campeón de fórmula 1 lewis hamilton .

La llegada de la celebridad a la exclusiva ribera del principado se dio el sábado, cuando desembarcó en un lujoso yate frente al puerto monegasco. Desde el primer instante, cientos de fotógrafos y curiosos la rodearon, capturando cada paso mientras ascendía por la zona de embarque y se dirigía al circuito.

Kim no viajó sola: su hermana khloé kardashian la acompañó durante toda la jornada, y ambas recorrieron los sectores VIP del circuit, asistiendo a eventos privados y disfrutando del ambiente de alta sociedad que caracteriza a monaco durante la competición. La presencia de las hermanas kardashian reforzó la tradición del gran premio como punto de encuentro entre el deporte motor y la cultura pop, generando una gran expectación tanto entre los aficionados a la velocidad como entre los seguidores de la moda y el espectáculo.

El outfit de kim kardashian fue rápidamente centro de conversación en los medios especializados en estilo. La estrella escogió un body negro semitransparente con delicados bordados, complementado con un top halter escotado, pantalones capri negros y sandalias de tiras que aludían a las altas temperaturas de la costa mediterránea. Los analistas de moda compararon su propuesta con los looks icónicos que victoria beckham popularizó durante los años en que acompañaba a su esposo david beckham en eventos deportivos internacionales.

Además, la influencia fashionista de kim se extendió al piloto lewis hamilton, quien apareció en la pista con una camiseta de malla transparente adornada con lentejuelas fluorescentes y pantalones chinos color crema, mostrando una clara sintonía estética con la invitada especial del gran premio. Más allá del glamour, la aparición de kim kardashian en monaco añadió una capa de cobertura mediática que superó la propia competencia deportiva.

Los noticieros internacionales dedicaron amplios bloques a comentar su presencia, al análisis de su estilo y a la interacción con hamilton, mientras los fanáticos de la fórmula 1 debatían sobre la posible influencia de la moda en el mundo del motor. En un entorno donde la elegancia, la exclusividad y la velocidad se mezclan, la presencia de la empresaria norteamericana consolidó otro capítulo en su creciente exposición pública junto al múltiple campeón, reforzando la tendencia de que los grandes eventos deportivos se conviertan también en pasarelas de alto nivel.

La combinación de estilo, celebridades y deporte convirtió el gran premio de monaco en un espectáculo integral, donde kim kardashian y lewis hamilton se convirtieron en los rostros más fotografiados del fin de semana





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