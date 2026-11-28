El entrenador Kily González justificó la eliminación de Inter Miami de la MLS Cup tras perder 1-0 ante Columbus Crew. Defendió a su equipo y a Lionel Messi ante la crítica.

El técnico argentino Kily González se pronunció tras la dolorosa eliminación de Inter Miami de la fase preliminar de los playoffs de la MLS Cup. El equipo dirigido por González sufrió una derrota agónica por 1-0 frente al Columbus Crew, un resultado que dejó fuera a la escuadra de Lionel Messi de la competencia de manera temprana.

Defensa del rendimiento del equipo

Kily González no quiso calificar la salida como un fracaso, argumentando que el término solo corresponde cuando no se intenta al máximo. El DT resaltó que, a pesar de la tristeza y la decepción, sus jugadores dieron lo mejor de sí. Mantuvo que su equipo estuvo a la altura del rival durante todo el encuentro, aunque el fútbol tiene sus altibajos.

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Detalles del gol determinante

La definición del partido se produjo en los minutos de descuento. Santiago Rodríguez marcó el único tanto del choque para el Columbus Crew, sellando la victoria del conjunto visitante. Este gol en tiempo adicionado fue el causante directo de la salida de Inter Miami de la ronda inicial, un momento crítico que marcó el final de la campaña en esta edición de la liga.

Contexto de la temporada

Esta pérdida se suma a otros dos revés importantes que Inter Miami ha sufrido durante la temporada en curso. Previamente, el club ya había sido eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup. La acumulación de estas derrotas ha generado un ambiente de frustration en el entorno del equipo, a pesar de la presencia de estrellas globales.

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El rol de Lionel Messi

Lionel Messi estuvo presente en el campo durante el partido decisivo ante el Columbus Crew. Kily González negó que la eliminación se debiera a una falta de esfuerzo del plantel. El entrenador defendió la actuación de todos los futbolistas, insistiendo en que las situaciones más claras de gol correspondieron a su equipo, pero el resultado final no reflejó el dominio teórico.

Próximos pasos y despedida

Con la competencia finalizada para Inter Miami, la atención se dirige ahora al futuro inmediato del cuerpo técnico y sus jugadores. Se especula que el cuerpo técnico, incluido Kily González, viajara a Rosario para reunirse con sus familias y celebrar las fiestas. Esta pausa permitirá evaluar la temporada y planificar los objetivos para la próxima temporada de la MLS.