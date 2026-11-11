Kiki Ramos, joven del Vélez, se incorpora a la Selección Haitiana Sub-17

El futbolista argentino-estadounidense de 14 años, nacido en Port-au-Prince, se une a la generación Sub-17 de Haití, tras firmar contrato con Vélez hasta 2028.

El 3 de abril de 2009, en Port‑au‑Prince, nació Stephen Oscar Ramos, quien hoy conoce el mundo del fútbol como Kiki Ramos. Con apenas cuatro años, la tragedia del terremoto de Haití secó su vida. Con la ayuda de socios y familia, Kiki y su hermano venezolano llegaron a la Argentina, donde el Club Atlético Vélez Sarsfield quedó a cargo de su formación. En septiembre de 2023 el jugador celebró su primera firma formal en el club, con contrato vigente hasta 2028 y una cláusula de salida de doce millones de dólares.

Selección Haitiana la dan la bienvenida

El 19 de marzo de 2024 la cuenta oficial de la selección de Haití reveló su convocatoria en Instagram. "Stephen Oscar Ramos, conocido como Kiki, se incorpora a la selección Sub‑17 de Haití", comunicó el organismo. El anuncio incluyó un vídeo donde el jugador se une a la concentración y es acompañado por sus nuevos compañeros. La Confederación Haitiana agradeció a Vélez por su colaboración y a su representante por facilitar el proceso. El objetivo de la FHF es "descubrir talentos y convocar a jóvenes nacidos en Haití para que defiendan los colores de su país".

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Qué implica su decisión a nivel internacional

Según la normativa de la FIFA, un jugador queda bloqueado irrevocablemente por una selección si ha disputado minutos en tres partidos oficiales de la Primera División de su país. Como Kiki jugará a nivel Sub‑17, mantiene su libertad de elegir su futuro con la Albiceleste cuando alcance la madurez futbolística. Esto permite que, en el futuro, él pueda optar por representar también a la Argentina, si lo desea.

Progreso en el club y futuro inmediato

En la División Inferior de Vélez Sarsfield Kiki ha destacado como un 'piedra angular' dentro de la "Fábrica" de juveniles del club, donde el entrenador Marcelo Bravo supervisa a la reserva. El club resaltó su rendimiento al señalar que "Kiki la rompe en las Divisiones Inferiores y avanza hacia la Primera". A día de hoy, ninguna convocatoria oficial de la dirección técnica de Barros Schelotto lo ha hecho llegar a su primer partido oficial, pero el club considera que su debut podría ocurrir antes de fin de año, ya que la tendencia es dar oportunidades a jugadores formados localmente.

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Impacto en la comunidad haitiana

El anuncio llega en un momento en que Haití busca fortalecer su fuerza joven tras años de crisis política y natural. La inclusión de Kiki en la categoría Sub‑17 ofrece una figura visible que puede inspirar a jóvenes haitianos a perseguir sus metas, aprovechando las oportunidades que el fútbol les brinda. Además, el hecho de que un jugador con raíces haitianas crezca dentro de una institución argentina amplía las redes de apoyo entre ambas comunidades.

Próximos encuentros de la selección Sub‑17

La próxima preparación de la seleció sub‑17 incluye amistosos frente a otros equipos internacionales, así como la fase de grupos de la competición Mexico‑USA. Con Kiki en la lista, se espera que el equipo mejore su línea ofensiva y establezca un juego más atractivo, al contar con un histórico de Ley de la jugada local y de la formación Varela.

Conclusión para los aficionados

Para los seguidores de Kiki, la incorporación a la Selección Haitiana es un hito que resalta su identidad multicultural y su pasión deportiva. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que hem pensar en las trayectorias de la asociación entre Argentina y Haití en el fútbol. Con contratos a futuro y la posibilidad de elegir, su carrera promete ser un caso de estudio de la movilidad futbolística en la región.