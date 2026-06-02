Kierkegaard y la resistencia a la cultura de la productividad: vivir la vida como experiencia, no como problema

En medio de la obsesión contemporánea por la eficiencia, la reflexión de Søren Kierkegaard sobre la vida como realidad a experimentar cobra relevancia. El artículo examina cómo su pensamiento existencialista confronta la lógica de resolución rápida de problemas, la ansiedad moderna y la necesidad de recuperar la capacidad de asombro y profundidad en la existencia cotidiana.

Søren Kierkegaard , el filósofo danés que a principios del siglo XIX sentó las bases del existencialismo, vuelve a ser citado como una voz que alerta sobre la forma en que la sociedad contemporánea entiende la vida.

En un momento histórico dominado por la obsesión por la productividad, la inmediatez y la resolución mecánica de los problemas, la frase atribuida a Kierkegaard -la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada- adquiere un matiz de urgencia. El pensador defendía que la verdad no se halla en los libros ni en los dogmas académicos, sino en las decisiones personales que cada individuo toma al confrontar la angustía, la duda y el dolor.

Según sus escritos, la existencia humana no puede reducirse a un algoritmo: no es una serie de pasos a seguir, sino un proceso abierto que abraza la incertidumbre y la complejidad. Esta visión se opone frontalmente a la lógica de gestión de crisis que impera en los entornos laborales y en las relaciones personales actuales, donde todo se mide en términos de eficiencia, rapidez y resultados cuantificables.





Los expertos en salud mental coinciden en que la incapacidad para tolerar la frustración, derivada de la presión constante por resolver todo de inmediato, constituye una de las principales fuentes de ansiedad en la población moderna. Kierkegaard invitaba a los individuos a aceptar el dolor, la duda y la alegría como partes inseparables de un mismo entramado existencial, sin etiquetarlas como "fallas" que deben ser corregidas.

En un mundo hiperconectado, donde los dispositivos digitales ofrecen respuestas automáticas a casi cualquier cuestión, la máxima del filósofo se convierte en una forma de resistencia silenciosa: nos invita a desacelerar, a abandonar el modo de "gestión de crisis" y a recuperar la capacidad de asombro ante la vida tal como es. El valor, según esta perspectiva, no se mide por la cantidad de problemas tachados de una lista, sino por la profundidad con la que nos aventuramos a transitar cada experiencia.





Esta reflexión ha encontrado ecos en la obra de otros pensadores que, como Kierkegaard, han cuestionado la tendencia moderna a buscar soluciones rápidas. Gabriel Rolón, psicoterapeuta argentino, señala que lo que llega a destiempo parece no haber llegado nunca, subrayando la importancia de la sincronía entre el momento interno del individuo y los acontecimientos externos.

De igual forma, Platón recordaba que la búsqueda del saber es una marcha interminable, mientras que Jean‑Paul Sartre enfatizaba que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, resaltando la responsabilidad de dar sentido a la propia historia. En conjunto, estas voces indican que la auténtica experiencia vital se construye a partir de la reflexión consciente, el reconocimiento de nuestras limitaciones y la voluntad de vivir plenamente sin la constante presión de convertir cada instante en un problema a resolver.

La invitación final de Kierkegaard y sus contemporáneos es clara: habitar la realidad con todas sus aristas, aceptar la incertidumbre y permitir que la vida se despliegue como una experiencia rica y compleja, más allá de la lógica de la productividad excesiva





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