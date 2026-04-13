Kicillof transfiere fondos a municipios y disputa con Milei por corredores viales

El gobernador Axel Kicillof cumplió con la transferencia de fondos a los municipios bonaerenses, mientras que la provincia se enfrenta al gobierno nacional por la concesión de corredores viales a Aubasa.

Axel Kicillof cumplió recientemente una promesa hecha a finales del año pasado, un compromiso asumido para obtener la aprobación del presupuesto y la autorización para la toma de créditos. La negociación clave se llevó a cabo con los intendentes, resultando en la creación de un fondo de emergencia destinado a paliar las necesidades financieras de los municipios. El viernes 10 de abril, se concretó la transferencia de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, un acto que materializa lo estipulado por la Ley N° 15.561. Esta inyección de fondos representa un alivio significativo para las arcas municipales, que se encuentran exhaustas. La distribución de los recursos se realizó siguiendo el Coeficiente Único de Distribución (CUD), según la información oficial. El gobierno provincial destacó la compleja situación fiscal que atraviesa, exacerbada por la reducción de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y una drástica caída en la recaudación. A pesar de estas dificultades financieras extremas, la administración provincial reafirmó su compromiso de cumplir con sus obligaciones y de colaborar estrechamente con los 135 municipios para brindar respuestas a los ciudadanos bonaerenses.

En otro frente, la provincia inició un nuevo capítulo de disputa con el gobierno de Javier Milei, esta vez relacionado con la concesión de varios corredores viales clave, una oportunidad a la que aspiraba la empresa estatal bonaerense Aubasa. El Ministerio de Economía de la Nación convocó a una licitación pública para la gestión de estos corredores estratégicos, y Aubasa presentó su propuesta para obtener la concesión. Desde la administración de Axel Kicillof se manifestó que el pasado 9 de abril se emitió un dictamen que aparentemente busca desestimar la oferta de Aubasa, basándose en argumentos que, según la provincia, carecen de fundamento real, como una supuesta falta de experiencia y de solidez financiera. Pablo Ceriani, gerente general de Aubasa, criticó el dictamen, señalando que ignora la vasta experiencia de la empresa y argumentando que las obras deberían ser ejecutadas directamente, no por contratistas, un argumento técnico que, según él, busca desplazar a los concesionarios para favorecer a las constructoras. Ceriani agregó que el dictamen utiliza datos parciales de 2025 para cuestionar los recursos de la empresa, ignorando los últimos tres balances legales exigidos y las obras que Aubasa está llevando a cabo con éxito en la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2. El ex CEO de Aerolíneas Argentinas considera que esta resolución es arbitraria y que su único propósito es forzar un resultado motivado por razones ideológicas y políticas. Según la postura de Kicillof, el costo de esta situación lo pagará el usuario, a través de peajes más caros, para financiar a concesionarios que no realizan obras, repitiendo el fracaso de Corredores Viales. Ante esta situación, Ceriani concluyó afirmando que no aceptarán este atropello contra una empresa provincial eficiente y que impugnarán formalmente el dictamen.

Esta situación pone de manifiesto la tensión existente entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, en un contexto de restricciones presupuestarias y disputas por la gestión de recursos estratégicos. La transferencia de fondos a los municipios busca fortalecer su capacidad para hacer frente a las necesidades locales, mientras que la controversia sobre la concesión de los corredores viales refleja las diferencias en las prioridades y las estrategias económicas. La provincia, liderada por Kicillof, busca proteger los intereses de sus empresas estatales y garantizar la inversión en infraestructura, mientras que el gobierno nacional, bajo la administración de Milei, parece tener una visión diferente sobre la gestión de los recursos y la participación del sector privado. La postura de Aubasa, respaldada por la administración provincial, sugiere una firme defensa de su derecho a participar en la licitación y una crítica abierta a las decisiones del gobierno nacional. La resolución de esta disputa tendrá implicaciones significativas para el futuro de la infraestructura vial en la provincia y para la relación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. La atención se centra ahora en la respuesta de Aubasa a la impugnación del dictamen y en las posibles acciones legales que se podrían tomar para defender sus intereses.





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