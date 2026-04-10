Kicillof redobla la apuesta contra Milei: Ataque a su gabinete y crítica al modelo económico

En un acto en la UBA, Axel Kicillof intensificó su crítica al gobierno de Javier Milei, calificando a sus funcionarios de “ignorantes y chorros” y cuestionando su modelo económico. El gobernador bonaerense también envió un mensaje a la interna del peronismo, instando a la unidad y a aprender de los errores del pasado.

Con un discurso cada vez más explícito, Axel Kicillof intensificó su postura de confrontación frente a Javier Milei de cara al proceso electoral del próximo año. El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un acto en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA , un escenario emblemático para él, donde lanzó críticas contundentes y dejó frases resonantes.

Desde calificar a los funcionarios del gobierno actual como una “manga de ignorantes y chorros” hasta enviar un mensaje directo a la interna del peronismo, con una clara alusión crítica al desempeño del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Kicillof delineó su estrategia política. El evento, celebrado en el Aula Magna de Ciencias Exactas en Ciudad Universitaria, un espacio que el propio Kicillof describió como “familiar” debido a su trayectoria como estudiante y docente de la UBA, sirvió como plataforma para exponer su visión sobre el futuro del país y su postura frente al gobierno actual.\El eje central de su discurso fue la crítica feroz al gobierno de Milei, especialmente en áreas como la ciencia, la universidad, la producción y el empleo. Kicillof denunció el desfinanciamiento del sistema científico y educativo, argumentando que esto va más allá de lo presupuestario, representando una “llave para la destrucción” y un intento de “torcer el destino de la Argentina y destruir el pensamiento crítico”. Además, acusó al gobierno de “meternos en una guerra que no es nuestra”, de discontinuar programas sociales como la entrega de medicamentos gratuitos Remediar, calificándolo de “criminal”, y de demorar la provisión de vacunas. Kicillof también trazó un paralelismo entre el modelo económico actual y el implementado durante la dictadura de Martínez de Hoz, rechazando la etiqueta de “antiguo” para el peronismo y argumentando que “lo viejo y fracasado es lo que están haciendo ellos”. En este sentido, contrastó la política de Milei con la tendencia mundial de proteger la producción, la industria y los empleos, acusándolo de “entregar todo”.\En su discurso, Kicillof también abordó la necesidad de fortalecer la unidad interna del peronismo y de aprender de los errores del pasado. Criticó la falta de articulación entre los gobiernos bonaerenses anteriores y las universidades, y abogó por la planificación y la innovación en la gestión. Recordó su victoria electoral en 2019, evocando la aparente invencibilidad del macrismo y la forma en que su campaña, basada en el contacto directo con la gente, logró superarla. El evento en la UBA fue un claro mensaje de Kicillof sobre su intención de liderar la oposición al gobierno de Milei, con una agenda centrada en la defensa de la ciencia, la educación, el empleo y la producción nacional, y con la promesa de construir una alternativa sólida y efectiva para el futuro del país. El discurso, cargado de críticas directas y propuestas concretas, dejó en claro que la confrontación política en Argentina se intensificará en los próximos meses.\En la conclusión, Kicillof subrayó la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de evitar las divisiones internas que podrían obstaculizar el éxito electoral. Hizo hincapié en la necesidad de construir una visión común y de priorizar el diálogo con la sociedad, con el objetivo de consolidar una alternativa política capaz de gobernar eficientemente. Su objetivo es claro: preparar el terreno para una eventual victoria electoral en el futuro, tomando como ejemplo el triunfo en 2019, que demostró que el poder político puede ser recuperado con una estrategia adecuada y un contacto cercano con la gente. El mensaje es contundente: la batalla política está abierta, y Kicillof está dispuesto a liderarla





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