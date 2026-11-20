Axel Kicillof anuncia que el dragado del Canal Magdalena avanzará en 2026, mientras critica la reestructura de la base naval en Punta Indio durante el acto del Día de la Soberanía.

El gobernador Axel Kicillof lideró este viernes 9 de noviembre un conmemorativo acto en Punta Indio con motivo del Día de la Soberanía, consolidando un compromiso clave para la infraestructura provincial. Durante su intervención, el mandatario provincial reiteró su intención de ejecutar el dragado del Canal Magdalena tan pronto como el gobierno nacional lo permita, situación que proyecta para las elecciones generales del año 2026.

Reivindicación de la soberanía y el Canal Magdalena

Axel Kicillof declaró explícitamente que la obra del Canal Magdalena es una prioridad que se retomará "ni bien podamos", haciendo una referencia directa a las expectativas de un cambio de administración en el nivel central del Estado. Esta promesa se enmarca en la visión de conectar el litoral marítimo con los puertos del Mar Argentino, eliminando la necesidad de transitar jurisdicciones extranjeras en Uruguay para alcanzar el Río de la Plata.

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El gobernador señaló que la historia del combate de la Vuelta de Obligado, feriado nacional establecido por Juan Domingo Perón en 1974 y recuperado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010, sigue vigente como símbolo de resistencia. Kicillof advirtió sobre un nuevo orden mundial en transición, donde las potencias buscan dominar los recursos naturales argentinos, pero afirmó que el país está posicionado ventajosamente gracias a su industria y desarrollo científico.

Crítica a la reestructuración de la base naval

El discurso del gobernador se vio marcado por una fuerte crítica a la decisión del gobierno nacional de reestructurar la base naval de Punta Indio, un impacto directo en la economía local. Kicillof contrastó esta medida con la necesidad de escribir una "nueva historia" para Argentina, distanciándose claramente de las propuestas actuales de La Libertad Avanza y defendiendo un modelo federal, industrial y soberano.

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El intendente de Guernica, David Angueira, asumió la bienvenida destacando el grave daño social causado por la reestructuración de una institución con más de un siglo de historia. Angueira lamentó que el arraigo de las familias y la formación de pilotos navales hayan sido sacrificados por decisiones tomadas en mesas alejadas de la realidad local, señalando una falta de empatía y una visión estratégica insuficiente para la defensa de las aguas.

Presencia de intendentes y el futuro logístico

El acto contó con la asistencia de un nutrido grupo de intendentes de diferentes partidos, incluyendo a Julio Alak y Ariel Sucurro, así como a los representantes Facundo Diz y Gastón Granados. Esta presencia multilateral subraya la importancia estratégica de la obra del Canal Magdalena para toda la provincia y la nación, más allá de las divisiones partidarias locales.

La obra de dragado se presenta como el proyecto central para reducir costos logísticos y tiempos de exportación. El objetivo es que los buques puedan transportar la producción local hacia los mercados internacionales sin depender de rutas extranjeras, consolidando una conexión directa y soberana entre la región del Paraná y el océano Atlántico.

Llamado a la unidad y el desarrollo nacional

En su cierre, Kicillof invitó a honrar a los próceres como Guillermo Brown y Lucio Norberto Mansilla, no solo con palabras, sino con acciones concretas de desarrollo. La invitación final fue a construir un modelo económico que evite la dependencia externa y garantice que los recursos del país sirvan primeramente a la población argentina.

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El evento sirvió para reafirmar la postura política de la provincia frente a las tensiones del peronismo y la oposición nacional. Al destacar la capacidad de la industria nacional y las universidades, Kicillof presentó a Buenos Aires como un actor clave en la reconfiguración de la economía mundial, apelando a una soberanía real y no meramente simbólica para las futuras generaciones.