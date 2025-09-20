Kicillof da inicio a la campaña: Unidad peronista y foco en la defensa de la provincia

En un acto multitudinario, Axel Kicillof lanzó la campaña de Fuerza Patria, destacando la unidad del peronismo bonaerense y la necesidad de defender la provincia frente a las políticas del gobierno nacional. Se enfatizó el triunfo de septiembre como un punto de inflexión y se discutieron estrategias para las próximas elecciones.

Axel Kicillof lideró el inicio formal de la campaña hacia el 26 de octubre ante cientos de dirigentes provenientes de todos los espacios que integran Fuerza Patria , frente a una mesa con cerca de 200 dirigentes políticos de todas las tribus del peronismo bonaerense. La imagen de unidad sostenida se da con la esperanza de repetir (o mejorar) el resultado de septiembre, cuando venció por más de 13 puntos a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires .

El gobernador prometió un discurso conciso y cumplió. “Agradeció profundamente, a todos y varias veces, a Cristina, a Massa, a Máximo y a todos los dirigentes que hicieron posible la unidad y un triunfo en una elección que fue territorial”, destacó, refiriéndose a la contundente victoria sobre el partido liderado por Javier Milei. “Axel fue claro y dijo que fue un triunfo colectivo”, remarcó un entrevistado antes de partir hacia su distrito, describiendo el encuentro como de gran relevancia política, con la participación de todos los intendentes de Fuerza Patria y aquellos que encabezaron las listas de concejales en los municipios donde gobierna la oposición, uno de los oradores del evento que duró más de dos horas. Previamente a Kicillof, hablaron el primer candidato y otros destacados participantes, incluyendo todos los jefes comunales, sin distinción de afiliación política, quienes escucharon atentamente los reclamos tanto del gobernador como de los candidatos, en particular en referencia a la libertad y la injusta condena que recibió. Precisamente, este sábado se realizará una movilización masiva a su domicilio en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por todas las vertientes de Fuerza Patria al cumplirse cien días de su prisión domiciliaria.\De cara a los comicios que se aproximan en poco más de un mes, Kicillof enfatizó que la elección del 7 de septiembre fue un “punto de inflexión” que impulsa la nueva contienda electoral. “Dijo que hay que salir a militar con la misma intensidad que en septiembre porque se demostró que los que más se opusieron a las políticas públicas de Milei obtuvieron el mayor reconocimiento de la gente”, comentó otro de los intendentes presentes, evidenciando el clima de polarización existente. Por eso, al tomar la palabra, Taiana advirtió que “no estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo”. “Ante esta situación, se necesitan diputados nacionales como los que integran la lista de Fuerza Patria, con la firmeza y la convicción para no traicionar nunca el voto popular”, convocó el excanciller. Entre los asistentes, se encontraban también todos los miembros del gabinete provincial, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales, y dirigentes sindicales. Tal como se anunció, la implementación de la boleta única, que debutará a nivel nacional en las elecciones de octubre, es un tema que ha generado un debate constante en el oficialismo provincial. Por lo tanto, varios intendentes coinciden en la necesidad de fortalecer y unificar criterios para informar a la sociedad sobre el funcionamiento de este nuevo mecanismo de votación. Aunque todavía no hay una estrategia definida, en el peronismo bonaerense se habla de una “campaña con docencia”. Es evidente que este trabajo se realizará a través de una mayor articulación, continuando el camino de la unidad, considerada clave en el triunfo de septiembre.\“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”, declaró Kicillof en Ensenada. “Tenemos que estar todos juntos y si hay un compañero en la Presidencia de la Nación, tenemos que ofrecerle un programa”, añadió, sosteniendo que “el 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó contundentemente en las urnas”. “Es hora de fortalecer la expectativa depositada en este espacio político y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria”, demandó la legisladora sanisidrense. En este contexto, tanto Taiana como Kicillof hicieron un llamado a la “movilización” para asegurar la mayor participación electoral. Por su parte, López, presidenta del Consorcio del Puerto de Quequén, en conversación con este diario, señaló que “el encuentro fue una nueva oportunidad para encontrarnos todos con Axel y seguir trabajando en la unidad frente a los desafíos que plantea el gobierno de Javier Milei”





