Kharg: Una isla estratégica en el corazón del Golfo

Kharg es una isla estratégica en el corazón del Golfo, que conecta a Irán con los mercados internacionales, especialmente con China. La presencia militar protege instalaciones que constituyen el motor de la economía iraní, y que se utilizan para canalizar el crudo proveniente de campos petroleros a través de una red de oleoductos submarinos antes de su almacenamiento y exportación.

Durante años, el acceso a la isla de Kharg permaneció estrictamente controlado por el régimen iraní, que protege instalaciones que constituyen el motor de la economía iraní y conecta a Irán con los mercados internacionales, especialmente con China.

Golpear de forma decisiva la capacidad financiera de Teherán. El ex ministro israelí Yair Lapid, por ejemplo, instó recientemente a destruir la infraestructura de la isla para debilitar al régimen iraní. Hasta ahora, Washington ha evaluado con cautela un ataque directo debido al interés estratégico de Kharg, una ventaja natural que gran parte de la costa continental iraní no posee.

Desde esta isla se canaliza el crudo proveniente de campos petroleros transportado a través de una red de oleoductos submarinos antes de su almacenamiento y exportación. En febrero de 2026, Irán incrementó las cargas desde Kharg hasta superar los 119 dólares por barril, según datos de mercado, consolidando aún más el rol central de la isla en el sistema energético del país.

Kharg es también un enclave histórico y cultural, con tumbas zoroástricas, monumentos cristianos y el santuario islámico de Mir Mohammad. Durante la era colonial, en 1753, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales estableció allí un fuerte para proteger sus rutas comerciales. Su destino cambió definitivamente en 1958, cuando comenzaron a desarrollarse las infraestructuras petroleras que convertirían a Kharg en uno de los puntos mejor protegidos del Golfo.

Un ataque contra Kharg tendría repercusiones globales, ya que la destrucción o captura de la isla podría afectar la estabilidad del mercado del petróleo y empujar a Teherán a responder con ataques contra infraestructuras energéticas en países del Golfo. Por eso, mantener intactas las instalaciones de Kharg sería clave para que un eventual nuevo gobierno pudiera tomar el poder en Irán sin mayores problemas.

Sin embargo, cualquier operación terrestre expondría a las fuerzas involucradas a los misiles y drones iraníes, con el riesgo de ampliar aún más el conflicto. Mientras tanto, Kharg continúa operando a pleno, desde sus terminales petroleras, los buques siguen zarpando hacia el mercado global, en un enclave que hoy concentra tanto la columna vertebral de la economía iraní como la columna vertebral de la seguridad regional





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