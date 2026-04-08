Khamenei aprobó el cese al fuego en Medio Oriente: Revelaciones sobre negociaciones secretas

Un portal de noticias estadounidense revela que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, dio el visto bueno para el cese al fuego en Medio Oriente, a través de negociaciones clandestinas. La información contradice versiones previas sobre su estado de salud.

Un portal de noticias estadounidense reveló este martes que el líder supremo de Irán , el ayatolá Mojtaba Khamenei , habría sido quien dio el visto bueno desde Irán para aprobar el cese al fuego que, este martes y al menos por dos semanas, puso en pausa el conflicto en Medio Oriente .

Esto se concretó en negociaciones 'clandestinas', en gestiones que contemplaron, además del primer ministro de Pakistán, quien ofició como mediador, la participación de China y del canciller iraní Seyed Abbas Araghchi. Según el portal de noticias estadounidense Axios, que cita declaraciones en off de un funcionario israelí, un funcionario regional y una tercera fuente con conocimiento del asunto, con el plazo del ultimátum que había lanzado Donald Trump acercándose a su fin, habría sido Mojtaba Khamenei quien, entre el lunes y el martes, dio a los negociadores iraníes instrucciones para que avanzaran hacia un acuerdo con EE.UU. La información ha generado un revuelo considerable dado el hermetismo que rodea las decisiones del liderazgo iraní, y especialmente, la salud y el estado de Khamenei, quien ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones sobre su estado de salud en las últimas semanas. La noticia llega en un contexto delicado, pues se había difundido información sobre un supuesto deterioro en la salud del Ayatolá, lo que ponía en duda su capacidad para tomar decisiones importantes. Sin embargo, esta revelación contradice esas versiones, sugiriendo una participación activa y determinante en el cese al fuego.\La publicación de esta noticia llega después de que circularan versiones sobre el estado de salud precario del Ayatollah. El mismo día del cese al fuego, un memorándum diplomático basado en evaluaciones de inteligencia israelíes y estadounidenses, revelado por The Times, había indicado que el líder supremo iraní recibía tratamiento médico en la ciudad de Qom. El documento detallaba que Khamenei estaba inconsciente y en estado grave, lo que le impediría participar en cualquier proceso de toma de decisiones del régimen. Sin embargo, la información difundida este miércoles revelaría lo contrario, mostrando que el Ayatolá, a pesar de las circunstancias, mantuvo el control y la capacidad de influir en las decisiones cruciales para el futuro de la región. Frente al riesgo de ser asesinado por Israel, Khamenei inició una comunicación principalmente a través de voceros autorizados, quienes intercambiaban mensajes de texto, manteniendo una comunicación fluida y secreta. Las fuentes consultadas por el medio estadounidense sostuvieron además que la participación del líder supremo en el acuerdo fue 'laboriosa y clandestina', subrayando la complejidad y el secreto que rodearon este proceso decisivo. Este nivel de secretismo sugiere la importancia que se le concedió a la negociación y la necesidad de proteger la integridad del líder supremo.\Desde el portal de noticias, se destacó que, si bien el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, y China desempeñaron un papel importante en las negociaciones, todas las decisiones clave 'pasaron por Khamenei'. 'Sin su aprobación no habría habido acuerdo', agregaron las fuentes consultadas, quienes además destacaron que la aprobación del líder supremo representó un 'punto de inflexión'. Este hecho evidencia la centralidad del Ayatolá en el proceso de negociación y su capacidad de influir en las decisiones estratégicas de Irán. En su anuncio de tregua, Trump había afirmado que los diez puntos enviados por Irán eran un 'buen punto de partida' para las negociaciones que comenzarían este viernes entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, pocas horas más tarde ya hubo un primer punto de discordia, ya que Israel continuó con sus ataques al Líbano. Según Netanyahu y la Casa Blanca, la situación libanesa no entraba en el principio de acuerdo. No obstante, este miércoles, el canciller iraní fue contundente: 'O eligen el cese al fuego o siguen la guerra vía Israel', escribió en un mensaje dirigido a Estados Unidos. Además, compartió una versión subrayada de su propio anuncio de alto el fuego, resaltando los pasajes sobre la participación de los aliados de cada parte en el acuerdo y la inclusión del Líbano. La tensa situación pone de manifiesto las complejas dinámicas geopolíticas y la dificultad de alcanzar un acuerdo duradero en la región, en donde las posturas divergentes y los intereses contrapuestos generan tensiones constantes





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