Key Evidence in Maradona's Death Case Revealed in Court

The trial for the death of Diego Maradona, one of the most iconic football players of all time, has reached a critical stage. Chats, audios, and controversial conversations between some of the defendants will be the centerpiece of the hearing on Thursday. The prosecution, led by prosecutors Ferrari and Irribarren, has presented evidence that will shed light on the circumstances surrounding Maradona's death. The case revolves around the controversial decision to allow Maradona to be treated at home, which has been questioned by some medical professionals. The prosecution has presented evidence of conversations between the psychologist Carlos Díaz and the psychiatrist Agustina Cosachov, as well as chats between the neurosurgeon Leopoldo Luque and the cardiologist Oscar Franco. The prosecution has also presented evidence of conversations between Luque and the cardiologist Oscar Franco, who had previously testified. The trial will also hear from Mario Schiter, a medical professional close to Maradona, who was summoned but did not appear to testify. The case is expected to provide crucial insights into the circumstances surrounding Maradona's death and the decisions made by the medical professionals involved.
Chats, audios y polémicas entre parte de los imputados serán la pieza central de la audiencia de este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona .
Tanto el neurocirujano Leopoldo Luque como el psicólogo Carlos Díaz pidieron declarar para intentar dar contexto a los mensajes incorporados la audiencia pasada por la fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Irribarren. La situación se desató el martes, cuando Ferrari exhibió audios entre Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, además de chats entre Luque y el cardiólogo Oscar Franco, uno de los médicos que había declarado horas antes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.
Uno de los audios que más repercusión generó fue el enviado por Díaz a Cosachov después de la muerte de Maradona. En ese mensaje, el psicólogo intentaba llevar tranquilidad sobre las posibles responsabilidades médicas y lanzó una frase que provocó revuelo en la sala: ‘Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años’. El audio seguía con referencias directas al tratamiento que recibió Diego durante sus últimos días.
‘No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo’, le decía Díaz a Cosachov, en alusión a la operación por el hematoma subdural y a la posterior internación domiciliaria. Después agregaba: ‘Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza, nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado. Estamos limpios’.
Cosachov, según se reprodujo durante la audiencia, respondía en otro mensaje: ‘El tipo tuvo un paro. Tenía una miocardiopatía desde hace años. Fue impredecible’. Pero los audios no fueron lo único que generaron tensión.
También se exhibieron chats entre Luque y el cardiólogo Oscar Franco, quien minutos antes había declarado como testigo. Durante su testimonio, Franco contó que Luque actuaba como médico de cabecera de Maradona y que era quien tomaba las decisiones sobre los estudios y el seguimiento clínico del exfutbolista.
Incluso relató que el neurocirujano le transmitió que los estudios realizados en la Clínica Olivos habían dado ‘dentro de parámetros normales’ y que, por ese motivo, no consideraba necesario avanzar con controles más complejos. El cardiólogo explicó que él había sugerido realizar estudios cardiológicos más exhaustivos, como una perfusión miocárdica o cámara gamma, teniendo en cuenta que Maradona era un paciente hipertenso y de riesgo.
Sin embargo, aseguró que Luque descartó esa posibilidad.
‘No se hizo por decisión del médico a cargo’, declaró Franco durante el juicio. Según el médico, Luque le planteó que Diego no toleraba permanecer demasiado tiempo en instituciones médicas y que, con los resultados obtenidos hasta ese momento, entendía que no hacía falta avanzar con otros estudios. La audiencia de este jueves también tendrá finalmente la declaración de Mario Schiter, el médico cercano a Maradona que había sido convocado para el martes, pero no llegó a declarar.
Schiter es uno de los profesionales que ya había cuestionado en el juicio anterior —luego anulado— la modalidad de internación domiciliaria en la que murió Diego
