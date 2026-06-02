El volante de Boca Juniors, con poca participación en el semestre, viajó a Estados Unidos y, durante una visita a Disney, comunicó una noticia muy especial en su vida personal que fue recibida con alegría por el mundo xeneize. Busca recuperar protagonismo.

El mediocampista de Boca Juniors , Kevin Zenón , aprovechó el receso semestral del equipo, tras un periodo de escasa participación en el campo de juego, para disfrutar de unas vacaciones junto a su esposa en Estados Unidos.

Durante este viaje, la pareja visitó el histórico castillo de Disney en Orlando y, en medio de la distensión, realizaron un importante anuncio personal que fue celebrado por compañeros y seguidores. Zenón, quien solo disputó cuatro partidos en el último semestre, busca reintegrarse con energía y recuperar protagonismo bajo la未来 dirección técnica del club.

Este descanso, que incluye la licencia del plantel hasta el 18 de junio, llega tras un ciclo complicado para Boca, pero la noticia personal del jugador inyecta un Notably, el capitán Leandro Paredes fue uno de los primeros en felicitar a la pareja a través de redes sociales. La boda de Kevin y su esposa ya se había celebrado a finales de 2025 con la presencia de varios futbolistas del equipo, reafirmando los lazos dentro del grupo.

Ahora, con la motivación de este anuncio y la posibilidad de un nuevo ciclo, Zenón espera mayor rodaje y mayor consideración en el segundo semestre, mientras el club define su futuro inmediato entre posibles refuerzos y la búsqueda de un nuevo entrenador





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