El argentino Kevin Vallejos derrotó por decisión unánime al ex campeón Aljamain Sterling en Qatar, consolidando su racha invicta y exigiendo el título de peso pluma frente a Alexander Volkanovski.

El luchador argentino Kevin Vallejos, de 24 años, logró una victoria histórica en las artes marciales mixtas al derrotar por decisión unánime al ex campeón de UFC Aljamain Sterling. Este triunfo occurred durante el combate coestelar del UFC Fight Night 294, disputado en Qatar, marcando el momento más significativo de la carrera del marplatense.

Kevin Vallejos vence a Aljamain Sterling en Qatar

La pelea finalizó después de tres asaltos completos, consolidando la quinta victoria consecutiva de Kevin Vallejos en la organización y manteniendo su racha invicta. El marplatense, quien había llegado al combate ubicado entre los diez mejores de la división, superó a un rival que había conquistado el título de peso gallo y lo defendió en tres oportunidades anteriores. Esta actuación representa el golpe más importante de la trayectoria deportiva del argentino.

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Kevin Vallejos desafía a Alexander Volkanovski por el título

Inmediatamente después de la victoria, el peleador argentino solicitó formalmente una oportunidad para enfrentar al actual campeón de peso pluma Alexander Volkanovski. Vallejos afirmó que su fortaleza mental fue el factor determinante para superar a Sterling y se declaró listo para asumir el desafío más grande de su vida deportiva. Aunque aún no existe un acuerdo confirmado para un futuro enfrentamiento, el deseo del luchador es claro y directo.

Kevin Vallejos adapta estrategia para vencer a Aljamain Sterling

A diferencia de sus presentaciones anteriores, caracterizadas por un poder de nocaut elevado, Kevin Vallejos adoptó una estrategia más cautelosa y táctica frente a este oponente. El marplatense se concentró en lanzar golpes precisos y mantener una defensa sólida contra los numerosos intentos de derribo del estadounidense. Esta adaptación permitió neutralizar el juego terrestre tradicional de Sterling, cambiando el rumbo de la contención.

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Kevin Vallejos resiste ataques de Aljamain Sterling en jaula

Aljamain Sterling logró llevar a Kevin Vallejos al suelo durante el segundo asalto y buscó controlar la situación contra la jaula en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones comprometidas, el argentino logró escapar y evitar el daño severo, demostrando una capacidad de supervivencia notable. En el tramo final del combate, Vallejos encontró mayor confianza en el intercambio de golpes y logró convencer a los jueces con su desempeño ofensivo.

Kevin Vallejos amplía invicto tras victoria sobre Aljamain Sterling

Esta derrota no manchó la racha de Kevin Vallejos, quien venía de noquear a oponentes de alto nivel como Josh Emmett y Giga Chikadze. El resultado generó opiniones divididas entre otros peleadores de UFC, con algunos sugiriendo que el estadounidense había hecho méritos suficientes para ganar. Sin embargo, el fallo de los jueces favoreció al argentino, asegurando su posición en la élite del peso pluma y abriendo la puerta a un reto por el cinturón mundial.