Keiko Fujimori: cuarto intento por la presidencia de Perú

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, busca la presidencia de Perú por cuarta vez en el balotaje de este domingo. Su apellido es una marca política poderosa pero polarizante, y enfrenta a la izquierda radical de Roberto Sánchez en un contexto de alta criminalidad.

Keiko Fujimori , la hija del expresidente Alberto Fujimori , se encuentra nuevamente en la contienda presidencial peruana, esta vez en su cuarto intento por alcanzar el poder.

A sus 51 años, la líder derechista ha enfrentado derrotas previas, pero su persistencia la ha llevado a disputar el balotaje del domingo contra el izquierdista Roberto Sánchez. Su apellido, una marca ineludible en la política peruana, le asegura una base sólida de apoyo, pero también genera un profundo rechazo que le ha cerrado las puertas del palacio de gobierno en tres ocasiones consecutivas.

El legado ambivalente de su padre, quien gobernó con mano dura durante la crisis de la década de 1990 y fue condenado por delitos de lesa humanidad, sigue pesando sobre su candidatura. Keiko estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston y luego obtuvo una maestría en la Universidad de Columbia.

Su incursión en la política se produjo en 1994, cuando con solo 19 años se convirtió en la primera dama más joven de América tras el divorcio de sus padres, cargo que ejerció hasta la renuncia de su padre en 2000, en medio de un escándalo de corrupción. Después de residir en Estados Unidos, regresó a Perú en 2005 y fue elegida congresista al año siguiente.

Desde entonces, ha sido figura central del fujimorismo, conocido como keikismo o fujimorismo 2.0, y ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero en sus campañas, lo que la llevó a prisión preventiva durante casi año y medio entre 2018 y 2020. Sin embargo, el Tribunal Constitucional archivó el proceso por falta de sustento. En esta campaña, Keiko se presenta sin su padre, fallecido en 2024, y ante una ola de criminalidad que golpea al país.

Ha prometido mano dura contra la delincuencia, evocando la fuerza con la que su padre derrotó a los grupos insurgentes Sendero Luminoso y MRTA. Aunque reconoce haber cometido errores, asegura que se ha levantado con más fuerza. Su candidato a vicepresidente, Miki Torres, la describe como alguien que cada golpe la ha fortalecido.

La elección de este domingo definirá si Keiko logra finalmente superar el estigma de su apellido y alcanzar la presidencia, o si una vez más se ve frustrada por el antifujimorismo que, según ella, ha caracterizado a los gobiernos de los últimos 25 años





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