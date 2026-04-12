Keiko Fujimori busca la presidencia de Perú en medio de la preocupación por la seguridad

Perú se prepara para unas elecciones presidenciales cruciales, con Keiko Fujimori liderando las encuestas pero enfrentando un escenario incierto de segunda vuelta. La lucha contra el crimen y la búsqueda de 'orden' dominan la campaña.

Perú se prepara para unas elecciones presidenciales este domingo, un evento dominado por la preocupación por la seguridad y la lucha contra el crimen. La candidata derechista Keiko Fujimori , hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue conocido por su enérgica confrontación con el terrorismo, lidera las encuestas en su cuarto intento por alcanzar la presidencia.

A pesar de su prominencia en los sondeos, ningún candidato parece tener la capacidad de obtener el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que sugiere un escenario de segunda vuelta electoral. La expectativa es alta, aunque el resultado final dependerá del conteo de votos. Con el 16% de intención de voto, Keiko Fujimori es la candidata más probable en acceder al balotaje. La incertidumbre reside en quién será su oponente en esta segunda instancia. Entre los rivales potenciales se encuentran el comediante Carlos Álvarez, quien se presenta como un outsider con creciente apoyo, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ambos también con posturas políticas de derecha. Además, se suma a la contienda Ricardo Belmont, un empresario de medios de comunicación. Un total de seis o siete candidatos aspiran a superar la primera vuelta y competir directamente con Keiko, quien, a sus 50 años, ha dedicado tres décadas a la actividad política. \Keiko Fujimori se incorporó al ámbito político al convertirse en primera dama en 1994, después de la separación de sus padres. Fundó el partido Fuerza Popular en 2010, con el cual busca mantener el legado de su padre, una figura que aún genera controversia en Perú. Su padre es recordado por muchos por su firmeza en la lucha contra la violencia criminal, pero también es criticado por su gobierno autoritario. “Keiko Fujimori ha heredado el capital político del padre, que fue una figura muy controvertida en la política peruana, que ha polarizado mucho, incluso después de su muerte”, comentó el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Perú con orden. Keiko busca una victoria tras haber perdido en las tres elecciones presidenciales previas, en algunas de ellas por márgenes muy estrechos. Su lema de campaña es “Perú con orden”, destacando la importancia de restaurar la seguridad y el control social. La nostalgia por la efectiva lucha de Alberto Fujimori contra el grupo terrorista Sendero Luminoso en la década de 1990 podría ser clave para atraer votantes, dado el creciente problema de la violencia criminal en el país. \Benavente describe a Keiko como una candidata competente y empática, con buenas habilidades de comunicación y conocimiento de los problemas del país, además de soluciones propuestas. Sin embargo, el camino hacia la presidencia es largo y desafiante. Con un número significativo de votantes indecisos, los otros candidatos tienen oportunidades de competir en un balotaje. Keiko enfrenta el desafío de superar el rechazo que genera su figura, especialmente debido a las acciones de su partido después de la derrota de 2016. Después de perder las elecciones frente a Pedro Pablo Kuczynski, su partido adoptó una postura obstruccionista, lo que contribuyó a la inestabilidad política del país. Keiko admitió posteriormente que Fuerza Popular había caído en un ciclo de confrontación que limitó el progreso. En caso de enfrentarse a un candidato de izquierda en la segunda vuelta, Keiko espera que otras fuerzas políticas se unan para contrarrestarlo. No desea repetir la experiencia de 2021, cuando perdió ante el inesperado Pedro Castillo, un candidato que inicialmente tenía un bajo nivel de apoyo en las encuestas, pero logró ganar en segunda vuelta





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