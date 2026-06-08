Keiko Fujimori busca la presidencia de Perú con promesas de orden y gestión en un contexto de crisis

Keiko Fujimori, candidata por cuarta vez, cierra su campaña en Lima prometiendo estabilidad, eficiencia y un gobierno técnico, en medio de un ambiente electoral marcado por la polarización y la demanda de seguridad.

Tras tres derrotas presidenciales y años de cuestionamientos judiciales, Keiko Fujimori , líder del partido Fuerza Popular , logró reconvertir su imagen pública y capitalizó un descenso en el rechazo al proyecto político de su padre.

En el cierre de campaña para la segunda vuelta electoral, apareció en el Estadio Monumental de Lima, vitoreada por miles de simpatizantes que agitaban banderas naranjas y coreaban "¡Keiko presidenta!

". Vestida de blanco con una campera roja, controló los tiempos de su discurso, dejando que la euforia del público creciera antes de hablar. En su intervención, reiteró su promesa de orden, gestión eficiente y cambio, asegurando que en esta campaña no había caído en la provocación de los ataques personales, y afirmó que "los cimientos de una nación no se pueden construir en base al odio".

Su propuesta incluye convocar a "los mejores" técnicos y garantizar la independencia del Banco Central para controlar la inflación, un guiño a sectores empresariales. Este evento se da en un contexto de crisis institucionales recurrentes, incertidumbre económica y un deterioro en la seguridad ciudadana, con un aumento de extorsiones y homicidios que genera un reclamo generalizado por un Estado más firme.

Keiko, de 51 años y administradora de empresas, busca la presidencia por cuarta vez, luego de haber sido congresista (2006-2011) y de liderar la oposición durante años. Su figura está inevitablemente ligada al legado de su padre, Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Tras superar procesos judiciales propios, ella ha trabajado para moderar su imagen y ampliar su base de apoyo, aunque persiste como una figura polarizante.

Su partido, Fuerza Popular, se caracteriza por una estructura territorial sólida y disciplina interna, algo poco común en el fragmentado panorama político peruano. Para Keiko, esta elección representa la posibilidad de concretar un proyecto que combina la reivindicación de ciertos logros de los años 90 con un discurso más técnico, mientras enfrenta la skepticism de quienes asocian su figura con prácticas autoritarias y opacidad





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